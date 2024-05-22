من سيظفر بلقب الدوري الأوروبي.. أتالانتا أم باير ليفركوزن؟

تشرين:

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء في العاشرة مساءً إلى استاد “أفيفا” بجمهورية أيرلندا، حيث لقاء ناديي باير ليفركوزن الألماني وأتالانتا الإيطالي ضمن منافسات نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وكان فريق أتالانتا الإيطالي تأهل إلى الدور النهائي بعد الفوز على نظيره أولمبيك مارسيليا الفرنسي، برباعية مقابل هدف في مجموع المباراتين.

بينما تأهل فريق باير ليفركوزن إلى دور النهائي على حساب نظيره روما الإيطالي، بالفوز عليه برباعية مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

ويسعى أتالانتا إلى حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بينما يسعى فريق باير ليفركوزن في التتويج باللقب الثاني في تاريخه بعد عام 1988.

سبق وأن التقى الفريقان في المسابقة الأوروبية مرتين فقط، إذ فاز فريق أتالانتا ذهابًا وإياباً في دور الـ16 موسم 2021-2022.

ويُعد هذا هو النهائي الأوروبي الثامن في البطولات الكبرى بين فريق ألماني وفريق إيطالي، والأول منذ نهائي دوري أبطال أوروبا 2010، الذي فاز به إنتر ميلان على نظيره بايرن ميونخ بثنائية نظيفة.

ويُعد هذا النهائي الأوروبي الثالث لفريق باير ليفركوزن، إذ تواجد في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1988 وتوج باللقب بركلات الترجيح، فيما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا 2002 ضد ريال مدريد.

فيما يُعد هذا النهائي الأوروبي الأول لفريق أتالانتا، ليصبح الفريق الإيطالي الحادي عشر الذي يصل إلى دور النهائي.

ويقدم فريق باير ليفركوزن مستويات رائعة هذا الموسم، إذ لم يخسر في جميع مباريات الدوري الأوروبي الـ12، فقد فاز في 9 مباريات وتعادل في 3 آخرين، ويتطلع إلى أن يصبح رابع فريق يتوج باللقب من دون هزيمة ليعادل موسم تشيلسي 2019، وفياريال 2021 وآينتراخت فرانكفورت 2022.

يُذكر أن نادي إشبيلية الإسباني، آخر من توج بلقب الدوري الأوروبي، ويُعد أكثر الأندية تتويجاً بالبطولة بـ7 ألقاب.