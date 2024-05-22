حلب تضع الحدّ الأقصى لاحتياجات الفعاليات الاقتصادية من الغاز الصناعي وتؤمن 4 ملايين ليتر من المازوت لتنفيذ الخطة الزراعية

حلب- رحاب الإبراهيم:

وافقت لجنة المحروقات في حلب على مقترح عضو المكتب التنفيذي المختص وضع الحدود القصوى لتزويد الفعاليات الخدمية والصناعية والحرفية من مادة الغاز الصناعي، بناء على الكشف الميداني للجان المشكلة.

وخلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة محافظ حلب حسين دياب، وافقت أيضاً على تأمين الكميات اللازمة من المازوت الزراعي لتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي، بما فيها عمليات الحصاد، والتي تتضمن نحو /4/ ملايين ليتر من المازوت، إضافة إلى الموافقة على تأمين الكميات اللازمة من المازوت لنقل الطلاب الوافدين من منبج إلى مدينة حلب لتقديم امتحانات الشهادات العامة، وذلك عبر باصات شركة النقل الداخلي.

ووافقت اللجنة على تفعيل محطة الوقود لشركة البوابة الذهبية في المدينة الصناعية في الشيخ نجار لتسهيل تأمين المشتقات النفطية للفعاليات الصناعية.

مدير فرع شركة المحروقات المهندس رشاد أسعد سالم، أوضح أن عدد البطاقات الإلكترونية وصل إلى أكثر من /957/ ألف بطاقة، منها /751/ ألف بطاقة عائلية، بزيادة /2105/ بطاقات عن الشهر الماضي، إضافة إلى نحو /201/ ألف بطاقة آليات.