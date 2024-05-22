(تربية القنيطرة) استعدّت للامتحانات العامة.. وأكثر من 12 ألف طالب وطالبة سيتقدمون لها

القنيطرة – محمد الحُسَين:

أكّد مدير تربية القنيطرة عبدو زيتون أهمية التقيد التام بالتعليمات الوزارية الناظمة للعملية الامتحانية وضمان حسن سيرها، ومنع حدوث أي مخالفات أثناء سير العملية الامتحانية، وتأمين الأجواء المناسبة للطلاب، وتحقيق التعاون بين رؤساء المراكز الامتحانية وأمناء السر والمراقبين ومندوبي وزارة التربية، بما يؤمن الأجواء الامتحانية المرجوة والمناسبة للطلاب.

وخلال لقائه الكوادر التربوية المعنية بالامتحانات العامة في القنيطرة، بمن فيهم رؤساء المراكز الامتحانية وأمناء السر فيها والمشرفون على امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها المختلفة، نوّه زيتون باستكمال مديرية التربية، بالتعاون مع محافظة القنيطرة والمؤسسات والشركات والمديريات، الإجراءات والمستلزمات المتعلقة بسير العملية الامتحانية، حيث قامت بتأمين السيارات والمحروقات ووسائط النقل للطلاب والمراقبين، وحماية المراكز الامتحانية لتأمين الأجواء الامتحانية الآمنة وتوفير الراحة والأمان، موضحاً مهام رئيس المراكز وأمين السر، بدءاً من دخول الباب وحتى انتهاء العلمية الامتحانية، مبيناً من يحق لهم الدخول إلى المراكز والقاعات الامتحانية، ومن لا يحق لهم تحت طائلة المحاسبة والعقوبات الحازمة، مؤكداً ضرورة إبلاغ غرفة العمليات التي تم تجهيزها في حال حدوث أي طارئ أو خلل لتداركه‏.

ويبلغ عدد المراكز الامتحانية في محافظة القنيطرة (143) مركزاً امتحانياً، منها (83) مركزاً للتعليم الأساسي، ومركز واحد للإعدادية الشرعية، و(18) مركزاً للثانوية العامة الأدبي، ومركز وحيد للثانوية الشرعية، و (24) مركزاً للثانوية العامة العلمي، و (16) مركزاً للثانوية العامة المهنية.

ويبلغ عدد الطلاب المسجلين للتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بكل فروعها (12656) طالباً وطالبة.