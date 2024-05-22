ثقة عالمية بالقيادات السورية للجودو.. الأيوبي: اتحاد الجودو السوري سيتابع مهامه في تطوير وتأهيل المواهب من اللاعبين والمدربين والحكام

دمشق- ميادة مخيبر:

نعود للحديث عن رياضة الجودو السورية بعد أن توسعنا بتسليط الأضواء على الجانب القيادي المؤهل فنياً وإدارياً، وعن النشاطات الإيجابية التي تشهدها اللعبة على مستوى الفئات العمرية وتألق مناطق الأرياف السورية التي تقدم للرياضة السورية المواهب الجاهزة للمنتخبات السورية الوطنية، حيث يبقى الدور لقيادة الاتحاد الرياضي لفسح المجال للمشاركات الخارجية وتأهيل هذه المواهب.

اليوم نتابع ونركز الضوء على أهلية الخبرات الفنية السورية على المستوى العالمي، فمنذ اكثر من خمسين عاماً ومع دخول لعبتي الجودو والكاراتيه إلى سورية، حازت الخبرات القيادية السورية على ثقة “الكادوكان” الياباني والاتحاد الدولي والآسيوي وكانت هذه الخبرات أساساً ثابتاً يتم الاعتماد عليه في معظم دورات التدريب والتحكم، وكانت آخر هذه الدورات الدورة الآسيوية لإعداد المدربين، حيث أعطى الاتحاد الدولي للجودو ولجنة التضامن الأولمبي الثقة للمحاضر الدولي السوري المدرب ياسين الأيوبي ليكون المحاضر والخبير والمسؤول عن الدورة التي تم افتتاحها في العاصمة اليمنية عدن، وكان افتتاح الدورة بمثابة التكريم والإشادة من الجهة المنظمة وقيادات الجودو الدولي بأهلية وكفاءة المدربين السوريين حيث اعتبروهم كسباً للجودو الدولي والعربي والإقليمي.

شارك في الدورة ثلاثون مدرباً مؤهلاً، أشادوا بالفائدة التي اكتسبوها من خبرة المدرب السوري.

وفي تعليق لمدربنا الدولي الأيوبي بعد حفل ختام الدورة، أشاد بالدعم الذي تلقاه الرياضة في سورية وأكد أننا تعلمنا في سورية أن تكون جهودنا وخبراتنا في خدمة الرياضة العربية، وأن وجوده في عدن مشرفاً على الدورة هو واجب وطني وأكد أن اتحاد الجودو السوري سيتابع مهامه الوطنية في تطوير وتأهيل المواهب السورية من اللاعبين في جميع الفئات العمرية ومن المدربين والحكام ليكونوا جاهزين للتألق الدولي.