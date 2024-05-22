مجلس الشعب يقر عدداً من مشروعات القوانين المتعلقة بعمل وزارة الدفاع

دمشق- تشرين

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السابعة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وأقر المجلس عدداً من مشروعات القوانين التي تتعلق بعمل وزارة الدفاع، وذلك بعد تلاوة تقارير لجنة الأمن الوطني بالمجلس حول تلك المشروعات والإيضاحات التي قدمها وزير الدفاع العماد علي عباس ورئيس اللجنة.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.