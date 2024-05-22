مؤتمر فني المصارعة في الأردن.. والخالدي يتحدث

تشرين – سامر اللمع:

ينعقد عصر اليوم (الأربعاء) المؤتمر الفني للبطولة العربية للمصارعة لفئتي الناشئين وتحت 23 عاماً والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ويلي المؤتمر سحب قرعة البطولة للأوزان كافة، فيما تبدأ منافسات البطولة عند الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ (الخميس) بإقامة الأدوار التمهيدية للمصارعة الحرة تحت 23 عاماً ومصارعة السيدات تحت 17 عاماً، ويسبقها إجراء الفحص الطبي والميزان، على أن تقام النهائيات مع ساعات المساء الأولى والتتويج.

يقام حفل افتتاح البطولة يوم الجمعة القادم وتستمر فعاليات البطولة حتى مساء يوم السبت المقبل، بمشاركة 186 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 دولة عربية هي: الأردن والسعودية ولبنان والعراق وسورية ومصر وفلسطين والجزائر وتونس والمغرب وقطر.

تقام منافسات البطولة بالنظام الفردي على بساطين وفقاً لقانون الاتحاد الدولي للمصارعة، ويحق لكل دولة المشاركة بلاعب واحد عن كل فئة ووزن طبقاً للأوزان الخاصة المعتمدة بكل فئة عمرية، حيث اعتمدت أوزان فئة تحت 17 عاماً وهي عن المصارعة الحرة (45-48-51-55-60-65-71-80-92-110 كغم)، والمصارعة الرومانية (45-48-51-55-60-65-71-80-92-110 كغم),

كما اعتمدت أوزان فئة تحت 23 عاماً عن المصارعة الحرة (57-61-65-70-74-79-86-92-97-125 كغم) والمصارعة الرومانية (55-60-63-67-72-77-82-87-97-130 كغم).

تعقد على هامش البطولة دورة ترقية للحكام من الدرجة المحلية إلى الدرجة الدولية الثالثة، ومن الدرجة الدولية الثالثة إلى الدرجة الدولية الثانية، وتحظى البطولة بحضور عدد من الشخصيات الرسمية، يتقدمها عضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإفريقي للمصارعة فؤاد المسكوت وعضو الاتحاد الدولي والرئيس السابق للاتحادين العربي والقطري زامل الشهراني ورئيس الاتحاد العربي للمصارعة ونائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي التونسي محمد كمال بوعزيز.

عضو اتحاد المصارعة عبد العزيز الخالدي الموجود في الأردن مع بعثة منتخبنا أكد لتشرين أهمية مشاركة لاعبينا في هذه البطولة ولاسيما الفئات العمرية لأنها ستخوض غمار المنافسة لأول مرة، المشاركة في مثل هذه البطولات له أهمية من خلال كسب الثقة بالنفس وزوال الرهبة من المنافسات الدولية، علما أم فترة التحضير لم تكن مثالية لكن الأمل كبير بأن يحقق لاعبونا نتائج مشرفة.