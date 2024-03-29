الجيش يقضي على عدد من إرهابيي «النصرة» بريف حلب الغربي

حلب- تشرين:

أوقعت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة في ريف حلب الغربي أفراد مجموعة من إرهابي “جبهة النصرة” بين قتيل ومصاب، عند قيامهم بهجوم على عدد من نقاط الجيش بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الذي استهدف فجر اليوم ريف حلب.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها أن “وحدات من قواتنا المسلحة العاملة في ريف حلب الغربي تصدت صباح اليوم لهجوم مجموعات إرهابية مسلحة تابعة لما يسمى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، وأوقعت جميع عناصرها بين قتيل ومصاب، وتمكنت من سحب عدد من جثث الإرهابيين القتلى، منهم إرهابيون يتبعون لما يسمى كتيبة الغرباء التركستان”.

وأوضح البيان أن هجوم التنظيمات الإرهابية جرى بالتزامن مع العدوان الجوي الإسرائيلي على ريف حلب ومحاولة الإرهابيين الاعتداء بالطيران المسير على المدنيين في مدينة حلب وهجوم مجموعات تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي على بعض مواقع الجيش في محيط تدمر.