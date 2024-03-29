إعادة زراعة البطاطا في الأراضي المتضررة وزيادة مساحة الزراعة المحمية في طرطوس 

طرطوس – رفاه نيوف:

تتابع “زراعة طرطوس” تنفيذ خطتها للزراعات الحقلية والمحمية بمختلف أنواع الخضار للعروتين الربيعية والصيفية.

فبعد الأضرار التي أصابت محصول البطاطا نتيجة غمر مياه الفيضانات أراضي المزارعين، عاد مزارعو القرى المتضررة في سهل عكار لزراعة بذار البطاطا من جديد، وهذا يبشر بإنتاج جيد.

وحسب ما بيّن رئيس دائرة الإنتاج النباتي في “زراعة طرطوس” ياسر علي لـ”تشرين”، بلغت المساحة المخططة لزراعة البطاطا للموسم الحالي في طرطوس ٢٦٣٠ هكتاراً، منها ٢٤٥٠ هكتار سقي و١٨٠ هكتار بعل، نفذ منها حتى اليوم ٢٠٠٠ هكتار سقي و١٥٠ هكتار بعل، وما زالت الزراعة مستمرة في منطقتي القدموس والشيخ بدر.

ولفت إلى وجود زيادة في زراعة البيوت المحمية، حيث بلغ إجمالي البيوت المحمية المزروعة ١٥٥ ألف بيت محمي مزروعة بمحاصيل الخضار، ومنها حوالي ٩٠ ألف بيت بندورة و١٦ ألف بيت خيار، و١٥ ألف بيت باذنجان و١٢ ألف بيت فليفلة، إضافة إلى ٨ آلاف بيت فريز.

وبلغت المساحات المكشوفة حوالي ٩٦ هكتاراً مزروعة بالكوسا والفاصولياء واللوبياء.

بدوره، أكد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس فؤاد علوش أن زراعة البطاطا في سهل عكار جيدة، وقد أعاد المزارعون زراعة المساحات المتضررة، وهي في حالة نمو جيدة، علماً أنه تم توزيع ٣٥٠ طناً من بذار البطاطا على المزارعين.