انطلاق فعاليات “شهر الخير” في دوما بتخفيضات تصل إلى 20%

ريف دمشق- ماجد مخيبر:

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان التسوق العائلي “شهر الخير” الذي تنظمه غرفتا صناعة دمشق وريفها وتجارة ريف دمشق بالتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة في مدينة دوما، بمشاركة 76 شركة صناعية، ويستمر لغاية السابع من شهر نيسان القادم.

المهرجان الذي افتتحه محافظ ريف دمشق المحامي صفوان أبو سعدى يُقام في صالة الملعب في دوما، ويوفر تشكيلة من السلع الغذائية والمنظفات والألبسة، ومختلف حاجيات الأسرة ومستلزمات العيد عبر حسومات وعروض كبيرة من خلال البيع المباشر بسعر أقل من سعر السوق بنسب تصل في بعضها إلى 20 بالمئة.

رئيس اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها محمد غزوان المصري قال في تصريح صحفي أن هنالك حاجة لهذه المهرجانات من أجل تلبية احتياجات المواطنين، وتقديم منتجات بأسعار التكلفة، وضرورة أن يكون هناك إقبال على المهرجان الذي يقدم متطلبات الأسرة حتى نهاية شهر رمضان.

رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى أشار إلى التعاون ما بين غرفتي تجارة ريف دمشق وصناعة دمشق وريفها لإقامة هذا المهرجان بهدف تغطية متطلبات العائلة السورية خلال شهر رمضان المبارك، والمساهمة في تقديم حسومات وتخفيضات كبيرة ومن المنتج إلى المستهلك من دون حلقات وساطة، إضافة إلى توفير عناء الانتقال إلى أسواق دمشق ولا سيما أن كافة المنتجات موجودة في هذا المهرجان.

بدوره خازن غرفة تجارة ريف دمشق مهند زيد نوه إلى حرص غرفتي صناعة دمشق وريفها وتجارة ريف دمشق على أن يكون البيع من المنتج إلى المستهلك ومن دون وسيط مشيراً إلى السعي للتوسع في إقامة هذه المهرجانات في عدد من مناطق ريف دمشق.