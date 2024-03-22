سورية تدين بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي وقع في مجمع كروكوس قرب موسكو

أدانت سورية بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي وقع في مجمع كروكوس العاصمة الروسية موسكو.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تدين بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي وقع في مجمع كروكوس التجاري قرب العاصمة الروسية موسكو والذي يأتي بعد الإنجازات الكبرى التي حققها الشعب الروسي الصديق وخاصة العملية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في منطقة دونباس وكذلك الانتخابات التي جرت قبل عدة أيام وأثبت فيها الشعب الروسي دعمه لجيشه وقيادته.

وأكدت وزارة الخارجية أن الهجوم الإرهابي الوحشي واللاإنساني قرب موسكو يثبت مرة أخرى الروح العدوانية والمنفلتة من عقالها في الغرب الجماعي وعدم اكتراثه بحياة المدنيين الأبرياء ليس في روسيا فقط بل في أنحاء مختلفة من دول العالم التي تسعى للحفاظ على سيادتها واستقلالها.

وأضافت الخارجية: سورية تؤكد على أهمية تضافر جهود جميع دول العالم لمواجهة هذه المجازر ومساءلة مرتكبيها والقوى والدول التي تقف خلفها، وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الروسي وقيادته في مواجهة آفة الإرهاب الذي ينتشر في أنحاء عديدة من دول العالم.

وقالت الخارجية: سورية تتوجه بأحر التعازي إلى أهالي الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى وتؤكد بأنها تقف في الصفوف الأولى إلى جانب روسيا الاتحادية والدول الأخرى التي تكافح طاعون الإرهاب وتعمل على تطهير أراضيها منه.