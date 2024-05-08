برونزية لسورية في بطولة آسيا للفنون القتالية برياضة الجوجيتسو

تشرين ـ سامر اللمع:

حققت لاعبة منتخب سورية للفنون القتالية شام الماوردي وزن ٥٢ كغ الميدالية البرونزية لفئة تحت ١٦ عاماً في بطولة آسيا بلعبة الجوجيتسو، المقامة حالياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي التي شهدت مشاركة ١٥٠٠ لاعب ولاعبة مثلوا ٣٣ دولة آسيوية.

وكانت لاعبة منتخب سورية للفنون القتالية مروة الشلبي قد حققت الميدالية الفضية في منافسات السيدات.

رئيس الاتحاد العربي السوري للفنون القتالية – رئيس البعثة عدنان المصري أوضح أن البطولة شهدت منافسات قوية وسط أجواء حماسية، وما حققته لاعبات المنتخب إنجاز مهم للرياضة السورية في ظل مشاركة واسعة من العديد من الدول المتقدمة في هذه اللعبة على الصعيد الاسيوي، مشيراً الى ان هذه النتائج جاءت بعد تحضيرات وجهود كبيرة قام بها الكادر الفني والإداري مع اللاعبين واللاعبات من خلال المعسكر التدريبي الذي أقيم في دمشق قبل البطولة بحوالي الشهر .

وقال حازم رمضان رئيس اللجنة الفنية للعبة ومدرب المنتخب إن البطولة شهدت مستوى تنظيمياً عالياً مضيفاً أن المنافسات في البطولة كانت قوية والمستوى الفني عال جداً لمشاركة منتخبات قوية.

ولفت رمضان إلى أنه تخلل البطولة دورة تحكيم للإطلاع على أهم التعديلات في قانون اللعبة في الاتحاد الدولي .

كما قدم رئيس اتحاد الفنون القتالية عدنان المصري وعضو الاتحاد ثائر شيخ حسين درع اللجنة الأولمبية السورية لرئيس الاتحاد الآسيوي لرياضة الجوجيتسو عبد المنعم السيد محمد الهاشمي تقديراً لدعم الاتحاد الآسيوي لمشاركة المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية.

وتضم بعثة منتخبنا بالبطولة عدنان المصري رئيساً، وثائر الحسين إدارياً، وحازم رمضان مدرباً، واللاعبين واللاعبات شام الماوردي ومروة الشلبي وسامح رمضان وتامبي عمر.