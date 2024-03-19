وفد مجلس الشعب إلى روسيا يبحث مع كوساتشوف سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين

التقى وفد مجلس الشعب الذي واكب انتخابات الرئاسة في روسيا نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين.

وأكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الروسية عضو مجلس الشعب باسم سودان أن الانتخابات الرئاسية الروسية جرت بصورة منظمة وشفافة، وشهدت إقبالاً شديداً من الناخبين الروس في جميع مناطق روسيا، وخاصة في منطقة الدونباس، لافتاً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات في روسيا أدت دورها، وأمنت جميع الوسائل لتسهيل عملية الاقتراع.

وأشار سودان إلى أن وفد مجلس الشعب واكب الانتخابات في موسكو وضواحيها، وكذلك في منطقة دونباس، حيث شارك الناخبون فيها للمرة الأولى في انتخاب الرئيس الروسي ومارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم وانتمائهم إلى روسيا التي لا تستورد ديمقراطيتها من الغرب بل تستمدها من تاريخ شعبها العريق.

وشدد سودان على أن حجم الهجوم الغربي والأمريكي ضد الانتخابات الروسية هو دليل على أن روسيا تسير في المسار الصحيح، وستنتصر حتماً في مواجهتها للمشاريع الغربية، مؤكداً أن الجانبين عبرا عن مواقف واحدة إزاء ما يحدث في غزة وضرورة العمل على وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على العشب الفلسطيني.

من جانبه أكد كوساتشوف أن العلاقات الروسية السورية وصلت إلى مستوى عال جداً، ويمكن القول إنها في أعلى نقطة في تطورها منذ نشوئها، لافتاً إلى أنه وخلال زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى روسيا العام الماضي تم التوصل إلى اتفاقات عالية الأهمية لتطوير علاقاتنا الثنائية ويراقب البرلمان الروسي تنفيذ هذه الاتفاقات.

وأشار البرلماني الروسي إلى أن اجتماع اليوم يمثل فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر حول ما يحدث في الشرق الأوسط بوجه عام والتصعيد الحاد للوضع في قطاع غزة، ولا سيما في ظل الهمجية الإسرائيلية، موضحاً أن تقييمات الجانبين المشتركة تتطابق تماماً في هذا الإطار.