٩٧ مدرسة قيد التأهيل في خطة العام الحالي لـ«تربية دير الزور»

دير الزور – مالك الجاسم:

مع تسارع عودة الأهالي باتجاه قرى وبلدات ريف دير الزور بدأت مديرية التربية في المحافظة بتأهيل عدد من مدارس المدينة والريف وأنجزت قسماً كبيراً من عملية التأهيل خلال العام الماضي، بينما أدرجت عدداً آخر ضمن خطة هذا العام، وخلال حديثه لـ” تشرين” أكد مدير تربية دير الزور سهيل الحيجي أنه تم إدراج 97 مدرسة ضمن عمل الخريطة المدرسية خلال العام الحالي ويأتي هذا متمماً لما أنجز خلال العام الماضي، حيث تم تأهيل 17 مدرسة وفقاً للخطة الاستثمارية و20 مدرسة عن طريق المنظمات الداعمة لقطاع التعليم وتأهيل 26 مدرسة (دورات مياه فقط) عن طريق المنظمات الدولية.

وأضاف الحيجي: إن عمليات التأهيل في المدارس الأخرى شملت أعمال تركيب أبواب ونوافذ وشبكة كهربائية ودهان وتأمين أثاث وغيرها من المستلزمات.

يذكر أن محافظة دير الزور شهدت عودة متسارعة للأهالي، وخاصة بعد التسوية الشاملة التي شهدتها المحافظة، ما ساعد في عامل الاستقرار في الريف وزيادة عدد الطلاب وبالتالي زيادة عدد المدارس.