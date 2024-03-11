أمطار آذار تنعش آمال فلاحي الحسكة بموسم وفير

الحسكة – خليل اقطيني:

أنعشت الأمطار التي شهدتها محافظة الحسكة أمس واليوم آمال فلاحي المحافظة بموسم زراعي وفير.

وذكر مدير الزراعة المهندس علي خلوف الجاسم أن ارتفاع درجات الحرارة وحالة الدفء التي سيطرت على أجواء المحافظة خلال الأيام الماضية من آذار الحالي، هما من سرّب الخوف إلى نفوس الفلاحين من عدم سيطرة منخفضات جوية جديدة على المحافظة، تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وهطل الأمطار وري المحاصيل المزروعة، وذلك لأن انحباس الأمطار يهدد الحقول المزروعة بعلاً في المحافظة، وهي شاسعة جداً تصل مساحتها إلى 375500 هكتار قمح و330300 هكتار شعير، وكانت هذه المساحات تستطيع تحمل الجفاف لعدة أيام أخرى، تصل إلى منتصف آذار الحالي، لكن بعدها سيبدأ النمو بالتراجع نتيجة لزيادة المواد الخضرية وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحتياجات المائية.

وأردف الجاسم: إن تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي، مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا، أدى إلى هطل الأمطار في جميع مناطق المحافظة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الحالة العامة والنمو الفينولوجي لمحاصيل الحبوب الشتوية، وخاصة محصولي القمح والشعير، لافتاً إلى أن أمطار أمس واليوم التي شهدتها المحافظة كانت متوسطة الغزارة، وهذا مناسب جداً للمحاصيل المزروعة في الوقت الحالي، لكونها عادة ما تحتاج مع الدخول في فصل الربيع إلى هطلات مطرية خفيفة، وخاصة في بداية آذار ومنتصف نيسان، ما يساعد النبتة على النمو بشكل جيد وامتلائها بالحبوب. وعلى العكس من ذلك تؤدي الأمطار الغزيرة إلى زيادة كبيرة بالمجموع الخضري للمحاصيل المزروعة وانحباس المياه بين الأراضي الزراعية، وإذا ما ترافق ذلك مع الرطوبة الزائدة في الأرض وفي الجو، فإنه يؤثر سلباً في المحاصيل، ما يؤدي إلى إصابتها بالأمراض والآفات الزراعية المختلفة كالصدأ والعقد المبكر، الأمر الذي سينعكس سلباً على المردود الإنتاجي في وحدة المساحة.

وأكد الجاسم أن زراعة محاصيل الحبوب الشتوية، وخاصة القمح والشعير هذا الموسم، سارت في محافظة الحسكة على ما يرام، حيث بدأ المزارعون بنثر البذور في تشرين الأول مع بداية هطل الأمطار الغزيرة، مشيراً إلى أن استمرار الأمطار في تشرين الثاني وحتى آذار الحالي أمر جيد بصفة عامة مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يعطي مؤشراً إلى إنتاج وفير.

من جهتها، ذكرت رئيسة شعبة المناخ في مديرية الزراعة ريم إبراهيم أن الأمطار عمّت جميع مناطق المحافظة من دون استثناء، وثمة بعض المناطق بدأت بتجاوز معدل الهطل السنوي كمنطقة مبروكة شمال غرب الحسكة في منطقة الاستقرار الزراعي الثانية، التي تجاوزت أمطارها معدلها السنوي بـ 8 مم، إذ شهدت هطل 10 مم ووصلت كمية الأمطار الهاطلة فيها خلال الموسم الحالي إلى 275 مم، في حين أن المعدل السنوي لأمطارها لا يتجاوز 267.8 مم، مبينة أن الأمطار التي شهدتها المحافظة نهار وليلة أمس كان أعلاها في الدرباسية شمال الحسكة في منطقة الاستقرار الأولى 28 مم، وأقلها في مركدة في منطقة الاستقرار الخامسة جنوب الحسكة 1 مم.

وتوقعت إبراهيم أن يكون الجو اليوم غائماً جزئياً بشكل عام في المحافظة مع فرصة مهيأة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر، بينما تبقى الأجواء ليلاً باردة، مع تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وأن تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها الـ40 كيلومتراً في الساعة أحياناً.

أما غداً فتوقعت إبراهيم استمرار درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، والجو صحو بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة.