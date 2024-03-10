“الضرائب والرسوم” تذكر كبار المكلفين بتسديد المبالغ المقتطعة من رواتب وتعويضات عمالهم

دمشق- تشرين:

ذكرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم المكلفين المصنفين من عداد كبار المكلفين بضرورة الالتزام بمهلة التسديد لجميع المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت العاملين لديهم، والتي يجب أن تسدد بشكل شهري وخلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي، وذلك حتى تاريخ الـ 17 من الشهر الجاري.

وأشارت الهيئة في بيان عبر صفحتها على الفيسبوك إلى القرار الصادر عنها الذي ألزم فئة كبار المكلفين بالتسديد الشهري، اعتباراً من بداية العام الجاري على أن تبقى مهلة تقديم البيان الضريبي لضريبة دخل الرواتب والأجور للمكلفين المذكورين آنفا كل 3 أشهر، استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2023.

ولفتت الهيئة إلى أن المرسوم 30 عدل الفترة الضريبية، وحدد المهل القانونية لتقديم البيانات الضريبية لضريبة دخل الرواتب والأجور على أساس أربع دورات متساوية كل منها 3 أشهر تقدم خلال 15 يوماً من تاريخ انقضاء كل دورة، وعليه فإن آخر موعد لتقديم هذه الفئة البيانات الضريبية عن الدورة الأولى للعام الجاري هو الـ 15 من نيسان القادم.

وأعربت الهيئة عن أملها بالتزام شريحة كبار المكلفين بالمهل المحددة، وأن تكون مطابقة للواقع، علماً أن رواتب العاملين تعد من “النفقات المقبولة ضريبياً بالنسبة للمكلف أي رب العمل”.