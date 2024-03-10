روسيا تعمّق وتطور التعاون مع الدول الإسلامية وتفتح فرصاً جديدة للمناطق الاتحادية

تشرين:

سلّط رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف وهو أيضاً رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا – العالم الإسلامي»، الضوء على فرص جديدة لتطوير التعاون بين مناطق الاتحاد الروسي والبلدان الإسلامية.

وأعلن مينيخانوف خلال لقائه سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي جرى في الـ5 من الشهر الجاري أنه بإمكان الدول الشريكة زيادة صادرات المنتجات الحلال الروسية والاستثمار المربح في قطاع البناء في المناطق الاتحادية.

وفي بيان للرئيس مينيخانوف مكرس لمناقشة آفاق التعاون الواعدة، أكد فيه أنه يمكن رؤية سعى روسيا على تعميق وتوسيع التعاون مع بلدان العالم الإسلامي، مبيناً أنه خير مثال على ذلك جهود جمهورية تتارستان، وهي إحدى المناطق الروسية الرائدة، التي تنجح في إقامة ليس العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية فقط، بل تُطور العلاقات الثقافية والإنسانية كذلك، موضحاً أن تتارستان هي إحدى المناطق الرائدة في مجال إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي في روسيا، وحالياً يجري العمل المكثف لتطوير صناعة الحلال والتعليم الإسلامي أيضاً.

وأوضح مينيخانوف أنه من المثير للاهتمام أن البحرين تبدي اهتماماً خاصاً بالمنتجات الحلال الروسية، وخلال الاجتماع الأخير، كما أشار مينيخانوف إلى الفرص المتاحة للمطورين البحرينيين لتنفيذ مشروعات التشييد في تتارستان، داعياً وفد مملكة البحرين للمشاركة في المنتدى الدولي «روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان»، الذي سينعقد في قازان في 14-19 أيار 2024.

ويتضمن برنامج المنتدى هذا العام لجاناً حكومية دولية، إضافة إلى اجتماعات المائدة المستديرة المتخصصة: «روسيا – ماليزيا»، «روسيا – قطر»، «روسيا – أذربيجان»، وستقدم إيران ومصر وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وأذربيجان وتركمانستان وغيرها من البلدان الإسلامية أجنحتها في معرض الإنجازات الاقتصادية.

وأعلن منظمو المنتدى أن موضوعاته الرئيسة ستشمل صناعة الحلال، والتمويل الإسلامي، وتطوير ممرات النقل، والتعليم والرياضة، كما سيتم إيلاء الاهتمام بموضوع السياحة، بما في ذلك السياحة العلاجية، علاوة على ذلك ينطوي البرنامج الثقافي الواسع على الفعاليات الخاصة بالفن الإسلامي الرقمي، والاقتصاد الإبداعي، وصناعة الأفلام، ومن المتوقع أن المنتدى الدولي لغرف التجارة والصناعة سيجمع ممثلي قطاع الأعمال من الدول الإسلامية.

وأفاد رئيس جمهورية تتارستان بأنه في عام 2022 حصلت مدينة قازان على مكانة العاصمة الشبابية لمنظمة التعاون الإسلامي، ومن المقرر أن يعقد فيها أولى الألعاب الإسلامية للشباب بدعم من السلطات الفيدرالية ومنظمة التعاون الإسلامي في عام 2025، وفي إطار هذه الألعاب سيتنافس رياضيون من 40 دولة، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً في 20 نشاطاً رياضياً.