اختيار أفضل أكل للقولون العصبي أو القولون التقرحي

تشرين:

تتأثر صحة القولون كثيراً بما يتناوله الفرد، فهناك أطعمة تهيج القولون وتسبب ألماً واضطرابات في وظائف القولون، بينما هناك أطعمة مفيدة للقولون وصحته، والجدير بالذكر أن على مرضى القولون العصبي أو القولون التقرحي الحذر جيداً عند اختيار أطعمة تناسب وضعهم الصحي وعدم اختيار أي أطعمة تعد كمهيجات للقولون، لذلك فإن اختيار أفضل أكل للقولون يعد الخطوة الأولى للحفاظ على صحة القولون ووقايته من الأمراض، وبالتالي يجب على الفرد إدراج مجموعة من الأطعمة الصحية للقولون ضمن النظام الغذائي الذي يتبعه، منها البروكلي الذي يساعد في تنظيف القولون وتعزيز صحته ووظائفه، ويمكن تناوله بعدة طرق، مثل عمل طاجن البروكلي، أو شويه، أو طهيه مع الدجاج، ودقيق الشوفان وينصح بتناوله في بداية اليوم للحصول على فوائده العديدة، حيث إنه من الحبوب الكاملة المهمة لصحة القولون، كما أنه يقدم العديد من الفوائد الصحية الأخرى للجهاز الهضمي.

وأيضاً الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت، فهي طريقة مثالية لتطهير القولون، ولذلك يجب الاهتمام بإدراج الخضراوات الورقية ضمن النظام الغذائي المتبع، كما يجب الاهتمام بتناول الزبادي في وجبة الإفطار أو العشاء، وينطبق هذا على اللبن الرائب أيضاً لأنه يحتوي على بكتيريا نافعة للقولون، وكذلك توت العليق الذي يعد إضافة مفيدة وشهية للأطعمة، وهو من أهم الفواكه للقولون، حيث يساعد في تنظيفه وتنقيته، ويمكن إضافة توت العليق إلى الزبادي للحصول على المزيد من الفوائد، وهناك الأطعمة الغنية بالألياف فهي مادة نباتية لا يمكن تكسيرها بوساطة الأنزيمات في الجهاز الهضمي، وهي ضرورية لتطهير القولون، وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة، وتساعد في تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي، ولذلك ينصح باتباع نظام غذائي غني بالألياف، مثل الكمثرى، الأفوكادو، التوت، الشعير، والشوفان.

يشار إلى أن القولون العصبي هو اضطراب غير مريح يؤثر في حركات الأمعاء، فقد يعاني بعض الأشخاص من الإسهال، بينما يعاني البعض الآخر من الإمساك، ويمكن أن تجعل التقلصات وآلام البطن الأنشطة اليومية غير محتملة، وهناك نصائح يجب اتباعها لمرضى القوقون العصبي وهي تناول أطعمة تخفف من الألم وتساعد في تعزيز صحته، منها الألياف التي تضيف حجماً كبيراً إلى البراز، ما يساعد في تحسين حركة الأمعاء، منع الإمساك، ويجب أن يأكل الشخص البالغ من 20 إلى 35 غراماً من الألياف يومياً، وهناك الأطعمة المنخفضة الدهون، التي تعد من أفضل أطعمة للقولون لأنها يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي لاحتوائها على مستويات مرتفعة من الألياف، مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك ومنتجات الألبان الخالية من الدسم ومنخفضة الدسم.

كما أن هناك بعض الأطعمة التي ينصح بعدم تناولها ضمن أي نظام غذائي لمرضى القولون العصبي، ومنها الأطعمة الغنية بالغلوتين، بحيث يجب عدم تناول الأطعمة الغنية بالغلوتين للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي وحساسية الغلوتين، مثل الشعير والقمح والشوفان، والأطعمة الغنية باللاكتوز الذي يجب تجنّب تناوله في حالة المعاناة من حساسية اللاكتوز، وذلك لأنه قد يسبب الغازات والإمساك، ما يؤدي إلى زيادة ألم القولون العصبي.