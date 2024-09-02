افتتاح قسم العمليات في مشفى نوى الوطني يعزّز الخدمات العلاجية للمرضى

تشرين – وليد الزعبي:

أوضح مدير صحة درعا الدكتور بسام السويدان أنه تم وضع قسم العمليات في مشفى نوى الوطني في الخدمة مجدداً، لافتاً إلى أنه يحتوي على أربع غرف عمليات جراحية، جرى تجهيز اثنتين منها من المديرية بكل المعدات والأدوات اللازمة، وسيجري استكمال تجهيز الغرفتين الأخريين في الفترة القادمة بعد تأمين ما يلزم من معدات، كما تم توفير ما أمكن من الكوادر الطبية باختصاصات متنوعة، إضافةً إلى الكادر التمريضي والفني.

وأشار مدير الصحة إلى أن افتتاح قسم العمليات يأتي بعد أن تمت في وقت سابق إعادة تأهيل وتوصيف مشفى نوى الوطني الذي كان قد تعرض لأضرار متفاوتة خلال سنوات الحرب على سورية، وهو يتيح إجراء العمليات الجراحية حسب الاختصاصات المتوفرة لمحتاجيها من أهالي مدينة نوى وما حولها من عدة بلدات البالغ عددهم نحو ٣٠٠ ألف نسمة، علماً أنه تم تنفيذ ٧ عمليات جراحية في اليوم الأول من تجهيز القسم، تنوعت بين ٤ عمليات نسائية وعمليتي استئصال زائدة وواحدة عظمية.

تجدر الإشارة إلى أن إعادة تفعيل العمل بقسم العمليات الذي كان متوقفاً منذ حوالي ٣ سنوات قد لاقى استحسان الأهالي الذين طالما طالبوا بوضعه في الخدمة مجدداً، وذلك لكونه يوفر عليهم نفقات إجراء العمليات الباهظة في القطاع الخاص، وأملوا من الأطباء الاختصاصيين وبالتحديد باختصاص الجراحة بأن يبادروا بالتعاقد مع مديرية الصحة لمصلحة مشفى نوى الوطني، من أجل تعزيز الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى من أبناء مدينتهم والبلدات المجاورة.