حوادث مؤسفة للدراجات النارية في القنيطرة

تشرين – محمد الحُسَين:

آخر الحوادث المؤسفة المؤلمة للدراجات النارية، وقع قبل عدة أيام في قرية جبا، وأسفر عن وفاة شاب، ومازال ابن عمه الذي كان معه بالحادث في المستشفى قيد العلاج.

وكانت صحيفة «تشرين» قد كتبت مراراً، محذرة من خطر الدراجات النارية على راكبيها وعلى مستخدمي الطريق، لكن الجهات المعنية لم تتخذ الإجراءات المناسبة والمطلوبة، ونقصد قمع كل المخالفات من شرطة المرور، كالقيادة الرعناء، والقيادة من دون رخصة سواقة للدراجات غير المسجلة في مديرية النقل، فقد أصبحت الدراجات النارية مصدر خوف ورعب للمواطنين في خان أرنبة وجبا ومدينة البعث وأغلب قرى المحافظة، فلا يكاد يمر يوم واحد إلا ويقع حادث مروري بسبب الدراجات النارية التي يقودها صبية ومراهقون بسرعات جنونية غير آبهين براحة المواطنين وسلامتهم وحياتهم، وخاصة أن بعض تلك الدراجات غير مرخصة وغير مسجّلة بمديرية النقل، وقد تكون مسروقة، ويقودها طائشون لا يحملون إجازة سوق وغير مقدرين المسؤولية والخسائر الناجمة عن الحوادث المؤسفة التي يتسببون بها، فهذا طفل لقي حتفه من الحادث، وآخر كسرت قدمه، وثالثة تأذَّت مادياً ونفسياً.

ومع غياب مكافحة تلك الظاهرة وقمعها، يلجأ العديد من القاطنين في الأحياء إلى اتباع عدد من الإجراءات التي يرونها مناسبة لدرء أخطار الدراجات عنهم وعن أبنائهم، فمنهم من يقومون بصنع مطبات إسمنتية أمام منازلهم، وآخرون يضطرون لمنع من يقوم بقيادة الدراجات بطريقة رعناء بعد أن تكرر مروره، ويتطور الأمر إلى مشاجراتٍ قد لا تحمد عقباها.

ويطالب المواطنون فرع المرور بالتعاون مع محافظة القنيطرة والجهات المعنية بقمع هذه الظاهرة وحجز الدراجات المخالفة، وتحرير المخالفات المطلوبة للحد من تفشي المظاهر السلبية وللحفاظ على أمن وراحة المواطنين.

نائب محافظ القنيطرة المهندس أحمد جمعة كشف أن مجلس محافظة القنيطرة أصدر قراراً بمنع سير الدراجات النارية في خان أرنبة وجبا ومدينة البعث والكوم ومسحرة بعد الساعة السابعة مساء على إثر شكاوى المواطنين المتكررة من القيادة الرعناء لتلك الدراجات، لكن الجهات المعنية لم تعمل على تطبيقه وتنفيذه حتى تاريخه.