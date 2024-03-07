آخر الأخبارمحلي

الوحدة يحلُّ ضيفاً على الحكمة اللبناني في دوري غرب آسيا بكرة السلة 

تشرين- معين الكفيري: 

في مباراة من المتوقع أن تكون صعبة وقوية يواجه فريق الوحدة مستضيفه الحكمة اللبناني اليوم الخميس ضمن منافسات الملحق المؤهل لنصف نهائي دوري غرب آسيا للأندية بكرة السلة ” وصل”

وستقام المباراة في صالة غزير في العاصمة اللبنانية بيروت عند الساعة السابعة إلّا ربع مساء.

وكان فريق الوحدة قد حلّ بالمركز الثالث في المجموعة الثانية بينما حلّ الحكمة ثانياً في المجموعة الأولى، ولعب الوحدة أربع مباريات في البطولة استطاع الفوز في مباراة واحدة على فريق الشرطة العراقي ذهاباً ومن ثم خسر أمام الرياضي اللبناني مرتين وأمام الشرطة العراقي في الإياب

وسجل الوحدة في البطولة 246 نقطة ، بمعدل 61,5 نقطة نقطة تسجيل في كل مباراة ويعدّ لاعبه الأمريكي جومارو برادن هداف الفريق في البطولة برصيد 78 نقطة

يشار إلى أنّ فريق الوحدة كان قد شارك في بطولة الشارقة وحلّ بالمركز الثالث ومن المحتمل أن يشارك مع الوحدة في مباراة اليوم ثلاثة لاعبين أجانب وهم الأمريكيان اللذان شاركا مع الفريق ببطولة الشارقة جون كروسبي وستيفن ديفيز.

وينص نظام بطولة غرب آسيا بكرة السلة على مشاركة لاعبين اثنين أجانب داخل الملعب بالإضافة إلى تواجد لاعب ثالث على مقاعد البدلاء.

وفي البطولة نفسها خسر أمس فريق أهلي حلب أمام مستضيفه الشرطة العراقي بفارق 16 نقطة بنتيجة 89/73 نقطة.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

يرى أن الفن بلا جنسية .. الفنان اللبناني علي منيمنة: الخلاف المزعوم بين الممثل…

آخر الأخبار

عطية: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير مؤهلة لتحقيق الغرض منها ويستخدمها الغرب لتنفيذ…

آخر الأخبار

طرح مشروع عمل جديد تعمل عليه الوزارة.. وزير «الشؤون»: أسلوب عمل نوعي باتجاه حوكمة…

آخر الأخبار

المقداد يبحث مع وزراء خارجية مصر ولبنان والإمارات وتونس العلاقات الثنائية والأوضاع…

آخر الأخبار
يرى أن الفن بلا جنسية .. الفنان اللبناني علي منيمنة: الخلاف المزعوم بين الممثل السوري ونظيره اللبناني تضييع للوقت وصناعة خلافات سخيفة الوحدة يحلُّ ضيفاً على الحكمة اللبناني في دوري غرب آسيا بكرة السلة  عطية: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير مؤهلة لتحقيق الغرض منها ويستخدمها الغرب لتنفيذ أجنداته السياسية طرح مشروع عمل جديد تعمل عليه الوزارة.. وزير «الشؤون»: أسلوب عمل نوعي باتجاه حوكمة وصول المساعدات وإعادة هيكلة الدعم وتفعيل دور شبكات الحماية الاجتماعية المقداد يبحث مع وزراء خارجية مصر ولبنان والإمارات وتونس العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية «التربية على ثقافة تمكين المرأة» ندوة حوارية في جامعة البعث وزير الأشغال يطلق مشروع «تطوير بيئة العمل الهندسي وبناء قدرات المهندسين» عمال درعا يطالبون بدعم وتطوير القطاع العام وتقريب الفجوة بين الأجور والأسعار.. القادري: منفتحون على دعم أي مشروع يخدم شرائح واسعة من العمال المقداد أمام مجلس الجامعة العربية: دعم واشنطن للاحتلال وحمايته في مجلس الأمن يؤكدان شراكتها في جرائمه عبد اللهيان يدعو الدول الإسلامية لاتخاذ قرارات قوية لإنهاء الإبادة في غزة