الوحدة يحلُّ ضيفاً على الحكمة اللبناني في دوري غرب آسيا بكرة السلة 

تشرين- معين الكفيري:

في مباراة من المتوقع أن تكون صعبة وقوية يواجه فريق الوحدة مستضيفه الحكمة اللبناني اليوم الخميس ضمن منافسات الملحق المؤهل لنصف نهائي دوري غرب آسيا للأندية بكرة السلة ” وصل”

وستقام المباراة في صالة غزير في العاصمة اللبنانية بيروت عند الساعة السابعة إلّا ربع مساء.

وكان فريق الوحدة قد حلّ بالمركز الثالث في المجموعة الثانية بينما حلّ الحكمة ثانياً في المجموعة الأولى، ولعب الوحدة أربع مباريات في البطولة استطاع الفوز في مباراة واحدة على فريق الشرطة العراقي ذهاباً ومن ثم خسر أمام الرياضي اللبناني مرتين وأمام الشرطة العراقي في الإياب

وسجل الوحدة في البطولة 246 نقطة ، بمعدل 61,5 نقطة نقطة تسجيل في كل مباراة ويعدّ لاعبه الأمريكي جومارو برادن هداف الفريق في البطولة برصيد 78 نقطة

يشار إلى أنّ فريق الوحدة كان قد شارك في بطولة الشارقة وحلّ بالمركز الثالث ومن المحتمل أن يشارك مع الوحدة في مباراة اليوم ثلاثة لاعبين أجانب وهم الأمريكيان اللذان شاركا مع الفريق ببطولة الشارقة جون كروسبي وستيفن ديفيز.

وينص نظام بطولة غرب آسيا بكرة السلة على مشاركة لاعبين اثنين أجانب داخل الملعب بالإضافة إلى تواجد لاعب ثالث على مقاعد البدلاء.

وفي البطولة نفسها خسر أمس فريق أهلي حلب أمام مستضيفه الشرطة العراقي بفارق 16 نقطة بنتيجة 89/73 نقطة.