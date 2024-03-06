بعد تحديث منظومة العمل المصرفي.. عودة خدمة العملاء في «عقاري» جبلة وتنشيط كل الصرافات

اللاذقية- باسمة إسماعيل:

يأمل المواطنون في مدينة جبلة وريفها ألا يتكرر ما حدث منذ أكثر من شهر في المصرف العقاري من توقف بعض خدمات العملاء، ما أثار امتعاض الكثيرين لتكرار مجيئهم لإنهاء دفع قروضهم أو قبض رواتبهم وخدمات أخرى.

وكما يبدو، بدأت الأمور تنفرج بعودة بعض الخدمات، حسبما ذكر من التقتهم “تشرين” في المصرف، وأشاروا إلى أن هناك بعض الخدمات لم تعد، وهي قيد التنفيذ بعد إدخال المنظومة الجديدة على عمل المصرف.

بدوره، أكد مدير المصرف العقاري في جبلة الدكتور علاء الدين زهيري لـ”تشرين”، أنه بعد انطلاق منظومة العمل المصرفي الجديد لدى العقاري في جبلة منذ أكثر من شهر، وظهور بعض الامتعاض من بعض الزبائن بأن تحديث المنظومة كان لا بد منه، وخاصة أن المنظومة القديمة تجاوز عمرها عشرين عاماً، ولم تعد قادرة على مواكبة أعمال المصرف لاستمرار العمل بالخدمات الجديدة، التي تتطلبها الوظائف الجديدة للأعمال المصرفية، مثال ذلك وظائف الدفع الإلكتروني.. ونظراً للمخاطر التشغيلية للمنظومة القديمة فقد تم تجاوزها مع انطلاق منظومة العمل الجديدة .

وأشار زهيري إلى أنه مع انطلاق منظومة العمل الجديدة منذ أكثر من شهر، كانت هناك مرحلة انتقالية صعبة على جميع العاملين في فروع المصرف، من خلال تعاملهم مع نظام جديد يحتاج إلى دقة في العمل ريثما يصبح البرنامج أكثر سهولة في التعامل معه، عدا ذلك فإن تحديد صلاحيات كل عامل على النظام الجديد، بهدف حماية معلومات وحسابات العميل، جعل العمل أكثر تخصصاً، وبالتالي زاد من وقت تنفيذ بعض العمليات في البداية، والذي تجاوزناه لاحقاً من خلال معرفة صلاحيات كل موظف وسلاسة العمل وسرعته فيما بعد.

وعن أهم تساؤلات العملاء عن القروض والصرافات، و”بنك” الإنترنت، أوضح زهيري أن كل صرافات المصرف العقاري في جبلة تعمل حالياً بكامل طاقتها من خلال كادر متخصص ومتابع لعمله ليلاً ونهاراً، وتم مؤخراً بعد توقيع عقود صيانة الصرافات مع الإدارة العامة إصلاح الصراف الوحيد الذي كان متعطلاً داخل المصرف، ليصبح هناك سبعة صرافات، منها ثلاثة خارجية على واجهة المصرف تعمل منذ بداية الدوام الرسمي في الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، لتعود للعمل على الأمبير منذ الساعة الرابعة عصراً وحتى منتصف الليل.

وأضاف: لا يوجد سوى صراف واحد متوقف يتبع لمصرف عقاري جبلة وهو موجود في القرداحة، بسبب دارة الاتصال وسيتم تشغيله في أقرب وقت من خلال اتصالاتنا المستمرة مع مديرية الاتصالات والإدارة العامة لحجز الدارة المطلوبة ووضعه في الخدمة.

وأشار زهيري إلى أن المصرف العقاري أنهى عملية إعادة خدمات الصرافات ونقاط البيع مع المصرف التجاري وشركة بترامونيتكس، والمصارف العامة والخاصة المرتبطة بها، وأصبحت شبكة الصرافات ضمن الجمهورية شبكة متكاملة ومتاحة للجميع .

أما بالنسبة للقروض، فأكد زهيري أن المصرف لم يتوقف أبداً عن منح القروض السكنية باستثناء فترة الجرد نهاية العام، وفيما يخص القروض الشخصية لذوي الدخل المحدود فقد تم التأكيد من الإدارة العامة أن هذه القروض ستكون بمتناول الزبائن الكرام بعد الانتهاء مباشرة من دراسة آلية جديدة لها، من حيث القيمة وآلية المنح وموافقة البنك المركزي، علماً أن هناك تريثاً حالياً ولا يوجد توقف، بمعنى أن الاستئناف سيكون قريباً جداً.

وتابع: ما يخص بنك الإنترنت، “وهو تطبيق خاص بالمصرف العقاري، فيمكن لأي مواطن الاشتراك فيه بعد فتح حساب وتغذيته، وبالتالي إمكانية دفع فواتير متعددة وأقساط البنك، وإجراء تحويلات، والاستعلام عن رصيد وإجراء كشف حساب إلكتروني وغير ذلك من الخدمات”، حيث كان يرد إلى بريد صفحة المصرف العقاري – فرع جبلة الكثير من التساؤلات حول توقف عملها، موضحاً أن كل الخدمات على النظام الجديد حتى اللحظة قد تم إطلاقها بشكل ناجح ولم يتبق سوى خدمة بنك الإنترنت، التي تأخرت قليلاً، وذلك لدقة وخطورة العمل الذي يتطلب إرسال بيانات جميع العملاء من النظام القديم إلى الجديد، وتدقيق هذه البيانات ومن ثم اختبار فاعلية الخدمة وجودتها، وكما أكد مدير الدفع الإلكتروني في الإدارة العامة منذ فترة قريبة، فإن كل الاختبارات تم الانتهاء منها، وحالياً تتم معالجة بعض الملاحظات التقنية قبل إطلاق الخدمة في أقرب وقت.