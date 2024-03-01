الحرارة إلى ارتفاع وأجواء مغبرة على المناطق الشرقية والشمالية

تشرين:

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية وبعض المناطق الشمالية، ويكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، يتحول إلى غائم مساء على المناطق الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق، وسديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية.