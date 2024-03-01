انطلاق إياب دوري شباب الأولى اليوم.. والجهاد ونصيب على موعد مع تعزيز صدارتهما

تشرين- هيثم العلي:

يتابع دوري شباب الدرجة الأولى لكرة القدم المؤهل إلى الدوري الممتاز مسيرته في مرحلة الإياب مباشرة من دون اي فترة راحة، فكل فريق خاض 3 مباريات في غضون 3 اسابيع، ففي المجموعة الشمالية التي تضم الجهاد ومورك وعمال حماة والفرات، فقد تصدر الجهاد منافسات مرحلة الذهاب ب7 نقاط يليه عمال حماة ب4 نقاط فالفرات ومورك ثالثاً ورابعاً بنقطتين.

واليوم يلتقي في تمام الساعة الثانية ظهراً في ملعب حماة الصناعي الوصيف العمال مع المتصدر الجهاد، وفي حلب وتحديداً ملعب الحمدانية الصناعي الأرض الافتراضية للفرات الذي يواجه مورك القادم من حماة.

لقاءات مهمة في رحلة التأهل للدور الثالث والحاسم المؤهل إلى الدوري الممتاز ، ويبدو أن الجهاد والعمال الأوفر حظاً في ذلك.

وبالانتقال إلى المجموعة الجنوبية التي يتصدرها نصيب وقد فرض نفسه كأحد أهم الأطراف في رحلة البحث عن الصعود للممتاز منذ ظهوره الأول في تاريخه 7 نقاط حصل عليها من فوزين على الفتوة والشعلة وتعادل مع المحافظة، وبدوره الفتوة يتساوى مع المحافظة ولكل منهما 4 نقاط ويأتي الشعلة أخيراً بنقطة يتيمة.

واليوم نصيب على موعد مع لقاء مهم جداً حيث يستضيف في ملعب درعا الصناعي الفتوة منافسه الأقوى في المجموعة، ففي حال فوزه اليوم يضمن التأهل إلى الدور الثالث والحاسم بشكل كبير جداً كمتصدر.

وبدوره الشعلة يحل ضيفاً على المحافظة في ملعب المحافظة في دمشق.

مؤيد الشريف مدرب نصيب أكد ل”تشرين” أهمية مواجهة اليوم ووصفها بالصعبة أمام أزرق الدير المنافس العنيد، لكن وحسب الشريف فإن لاعبيه على أتم الجاهزية من أجل تقديم أداء مميز ونتيجة إيجابية يسعدون فيها أنصار وجماهير نصيب التي تنتظر منهم ذلك.

وبدوره أنس المسالمة مدرب الشعلة صرح ل”تشرين” بأن فريقه يسعى اليوم لتعويض ما فاته في منافسات الذهاب التي أنهاها بنقطة واحدة فقط، التعويض ما زال وارداً بعد أن كُشفت أوراق الفرق جميعاً، واليوم أتمنى أن يقدم لاعبو فريق مباراة جيدة يكسبون فيها الرهان ويصالحون جماهيرهم، لكن المهمة لن تكون سهلة مع المستضيف الذي لديه لاعبون على قدر عال من التميز ولديه خبرة الممتاز .