معسكر استعدادي لملاكمتنا في تونس 

تشرين- حاتم شحادة:

تغادر بعثة منتخبنا الوطني للملاكمة إلى تونس لإقامة معسكر تدريبي مشترك مع المنتخب التونسي استعداداً للمشاركة في بطولة العالم المقررة في تايلاند في 26 أيار المقبل والمؤهلة لتصفيات أولمبياد باريس الصيف المقبل.

وأوضح رئيس اتحاد الملاكمة كامل شبيب في تصريح لـ”تشرين ” أن المعسكر سيقام بالفترة من 10 ولغاية 25 شباط الحالي.

وتضم البعثة المدربين حسين غصون وياسر شيخان ومحمد ضميرية وسومر غصون واللاعبين أحمد غصون، علاء الدين غصون، محمد مليس، عدي خدام ، بلال جوخدار، محمد اسماعيل، علي محمد، جعفر اسماعيل، محمود زراع.

ولفت شبيب إلى أنه جرى الاتفاق على أن نستضيف الفريق التونسي في معسكر يقام لاحقاً في دمشق.

وأشار رئيس الاتحاد إلى السعي لتأمين معسكرين آخرين في إيران والعراق.