توقف “فيز” العمل للسوريين إلى العراق

دمشق- رانيا أحمد:

أعلن عضو غرفة سياحة دمشق محمد البني توقيف فيز العمل للسوريين القادمين إلى العراق بسبب اكتفاء سوق العمل العراقية.. وللوقوف على ماهية الخبر عن الجانب العراقي صرّح ياسين شريف الحجيمي القائم بالأعمال في السفارة العراقية بدمشق لـ(تشرين): إن الفيز مستمرة، عدا فيز العمالة حيث تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة العمل للحد من عمليات النصب والمتاجرة التي تقع على الناس القادمين للعراق بغرض العمل بعد أن تراوح سعر الفيزا من ١٠٠٠ إلى ١٤٠٠ دولار، خلافاً للضوابط من شركات العمالة الأهلية.

القائم بالأعمال في السفارة العراقية بدمشق لـ(تشرين): للحد من عمليات النصب والمتاجرة

وتابع الحجيمي: إنَّ هناك شركات قد تكون بحاجة إلى عشرة عمال، وتطلب مئة عامل وتبيعها بأسعار مرتفعة ما استدعى إعادة تنظيمها وتقدير أعداد العمال، والشركات المطلوبة، والحاجة الفعلية لهذه العمالة ما يحمي المواطنين القادمين للعراق بغرض العمالة من الاستغلال والنصب، حيث تكون الشركات الضامنة الكفيلة و أرباب العمل هم المسؤولين.