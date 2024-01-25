“مياه الحسكة” تتسلّم كمية جديدة من المازوت المخصص لتشغيل محطات تحلية المياه

الحسكة – خليل اقطيني:

تسلّمت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة، كمية جديدة من المازوت المخصص لتشغيل محطات تحلية المياه في مدينة الحسكة.

وذكر المدير العام للمؤسسة المهندس محمد عثمان، أنّ الكمية التي تم استلامها اليوم، هي الدفعة الخامسة من كمية المازوت المخصصة لتشغيل محطات تحلية المياه في مدينة الحسكة، والبالغة 50 ألف ليتر، مقدّمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”. مبيناً أن المؤسسة العامة للمياه قامت بتوزيع الكمية المستلمة على محطات تحلية مياه الشرب في مدينة الحسكة ومحطة مياه نفاشة القريبة من المدينة.

وأوضح عثمان أنَّ محطات تحلية المياه في الحسكة كانت توقفت عن العمل في منتصف تشرين الثاني الماضي، بسبب عدم توافر المازوت اللازم لتشغيلها نتيجة انتهاء العام المالي من جهة، وارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق المحلية من جهة ثانية، الأمر الذي دفع منظمة “يونيسيف” إلى الإسراع بتقديم مبادرة طيبة، تتضمن تزويد مؤسسة المياه بكمية 50 ألف ليتر مازوت، من أجل تشغيل محطات تحلية المياه في المدينة، لتأمين مياه الشرب للسكان، في ظل انقطاعها من المصدر الوحيد والأساسي وهو محطة مياه عللوك في ريف منطقة رأس العين المحتلة شمال غرب الحسكة، من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها، منذ التاسع من تشرين الأول من عام 2019، للضغط على الحكومة السورية، وتنفيذاً لسياسة التعطيش التي تمارسها بحق مليون إنسان في منطقة الحسكة وضواحيها وتل تمر وقراها، خلافاً للقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان.

موجهاً الشكر لمنظمة “يونيسيف” على مبادرتها التي تعهدت فيها آنذاك، ونتيجة لمعاناة مؤسسة المياه من عدم توافر مادة المازوت اللازم لتشغيل محطات مياه الشرب، بتسليم المؤسسة الكمية المتفق عليها من المازوت على عدة دفعات حسب الحاجة والاستهلاك، لكي تتمكن من تشغيل محطات تحلية المياه في مدينة الحسكة بشكل مستدام.

وأكد عثمان، أنه لم تمضِ أيام قليلة على تلك المبادرة حتى قامت “يونيسيف” بتسليم مؤسسة المياه الدفعة الأولى من المازوت أواخر تشرين الثاني من العام الماضي، الأمر الذي أتاح للمؤسسة تشغيل جميع محطات تحلية المياه في وسط مدينة الحسكة والأحياء التابعة لها، ومازالت المنظمة مستمرة بتسليم مؤسسة المياه الدفعات المقررة من المازوت حسب البرنامج الزمني المحدد.

وكان محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح نَوّه خلال لقائه مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في سورية ياسوماسا كيمورا الإثنين الماضي بمبادرة المنظمة بتأمين كمية 50 ألف ليتر من المازوت لضمان استمرار عمل محطات تحلية المياه في وسط مدينة الحسكة والأحياء التابعة لها، الأمر الذي ترك أثراً طيباً لدى سكان المدينة.

في السياق نفسه، قام وفد من منظمة “يونيسيف” أمس بجولة على محطات تحلية المياه في مدينة الحسكة.

وذكر معاون المدير العام لمؤسسة المياه فيصل عثمان، أنَّ الوفد اطلع خلال الجولة على عمل محطات التحلية، والمستلزمات التي تحتاج إليها، لضمان استمرار عملها وتأمين مياه الشرب لسكان المدينة. مبيناً أن الوفد أبدى ارتياحه لعمل هذه المحطات بتأمين جزء من احتياجات سكان مدينة الحسكة من مياه الشرب.

وأوضح عثمان أن مدينة الحسكة تضم 20 محطة لتحلية مياه الشرب، 4 محطات منها استوردتها وزارة الموارد المائية بقيمة 472 ألف دولار أميركي، وهي محطات ذات استطاعات كبيرة تبلغ 10 م3 في الساعة بمعدل 500 م3 في اليوم لكل محطة، أما المحطات الـ 16 الأخرى، فقدمتها منظمة “يونيسيف” واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، وهي محطات ذات استطاعات صغيرة تبلغ 1.5 م3 في الساعة لكل منها.

مشيراً إلى أنَّ كلَّ محطة تحلية من المحطات المركبة، تقوم بمعالجة المياه التي تستمدها من الآبار التي قام مجلس مدينة الحسكة بحفرها بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، البالغ عددها نحو 87 بئراً وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب، يتم تقديمها للسكان من خلال مناهل وخزانات، تم إنشاؤها بالقرب من كلِّ محطة.

يشار إلى أن الكوادر العاملة في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة، أنهت قبل أيام تنفيذ تأهيل وصيانة بئرين للمياه في ريف المحافظة. البئر الأولى تقع في قرية مشيرفة كبيرة في ريف مدينة القامشلي، وقد تم تأهيلها بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع AAH. وتضمنت الأعمال المنفذة تركيب منظومة طاقة شمسية واستبدال مجموعة الضخ الغاطسة، مع كل المستلزمات الضرورية لها، مع تأهيل وصيانة الخزان وتمديد شبكة مياه وعلب توزيع، وذلك بهدف توفير مياه الشرب لأهالي القرية والقرى المحيطة بها.

أما البئر الثانية، فتقع في قرية مثلوثة الحلاج في ريف تل حميس، وقد تم تأهيلها بدعم من هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية في الحسكة، وتضمنت الأعمال المنفذة تركيب مجموعة ضخ غاطسة مع لوحة تحكم كهربائية و منظومة طاقة شمسية بالإضافة إلى سور حماية للبئر، ويأتي تأهيل هاتين البئرين استمراراً لجهود مؤسسة المياه في محافظة الحسكة بإعادة تأهيل وصيانة آبار ومحطات مياه الشرب في مختلف مناطق المحافظة.