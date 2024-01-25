ثلاث ميداليات ذهبية لملاكمة طرطوس في بطولة الجمهورية 

طرطوس – أحمد بلال:

استطاع ملاكمو طرطوس تسجيل نتائج متميزة وحققوا ثلاث ميداليات ذهبية وواحدة فضية من خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية للملاكمة (رجال).

مساعد مدرب رجال منتخب طرطوس للملاكمة علي محمود بيّن لـ ( تشرين) أنّ ملاكمة طرطوسأاصبحت تنافس بقوة على المراكز المتقدمة وحققت قفزات نوعية ورقمية في هذه الرياضة

ولفت إلى أن منتخب طرطوس شارك في بطولة الجمهورية بـ 7 لاعبين استطاعوا تحقيق المركز الأول في عدد الميداليات الذهبية حيث نالوا ثلاث ميداليات ذهبية بوساطة علي محمد ومحمد غنافر وحكيم محمد و على ميدالية فضية واحدة عن طريق اللاعب مصطفى صهيوني.

البطل علي أحمد محمد المتوج بالميدالية الذهبية وزن 51 كغ بيّن بأنها الميدالية الذهبية الثانية التي حصل عليها في فئة الرجال، ليصبح عدد الميداليات الذهبية التي حصل عليها خلال مسيرته الرياضية والتي بدأت منذ 13 عاماً خمس ميداليات، ونوه علي بأنه بعد حصوله على كلِّ ميدالية يزداد حماسه وشغفه أكثر لنيل مزيد من الميداليات في البطولات القادمة.