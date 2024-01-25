التشكيلية هبة حمدان شغف التنقل بين الفن التشكيلي والأدب!

تشرين- حنان علي:

شغفها بالفن و بحثها الدائم عنه لم يشغلها عن عشقها للخيال والأدب الذي نشأت بين أحضانه، فتجذر في ريشتها من خلال اللون منسكباً مع حبر القلم..

هبة حمدان الفنانة التشكيلية السورية والمؤلفة لتوءمين أدبيين جديدين في حوار لصحيفة تشرين:

أشعر وكأني كائن شفاف يلجأ للخيال لتحقيق أحلامه المستحيلة

تشكيل وأدب

* من الفن إلى الأدب ( أدب الفنتازيا ومقابلة مع السيد غراب)، هل نعدّ هذين الوليدين نقلة نوعية من عوالم التشكيل إلى ميادين الأدب؟

الفن التشكيلي شغفي على الدوام، لكني شعرت دائماً بانتمائي لعوالم خيالية تفوق الوصف.. حتى إنني في فترة الطفولة أحسست أنني كائن شفاف يلجأ للخيال لتحقيق أحلامه المستحيلة.. ولذلك، اخترت الأدب لأنتقل مع القارئ لعوالم خيالية آسرة .

* كيف قدم كتابك (أدب الفنتازيا) كتطور لمفهوم الفانتازيا عبر العصور والثقافات المختلفة؟

أدب الفانتازيا مرآة لتطور الأدب بشكلٍ عام، فالفنتازيا تتطور بتطور الزمان والمكان والفكر البشري، وما عُدَّ فانتازيا في سالف الزمان بات واقعاً الآن . يتجه كتابي للتعريف بمعنى الفنتازيا ومعاني الغرابة والغريب والغرائبي والعديد من التسميات، وصولاً لتاريخ الفنتازيا ونظريات رواية الفنتازيا.

أدب الفانتازيا مرآة لتطور الأدب والزمان والمكان والفكر البشري

أدب الفنتازيا

* ما هي النقاط المميزة التي تميز كتاب “أدب الفنتازيا” عن غيره من الكتب في المجال نفسه ؟

كتاب (أدب الفانتازيا) الأحدث بين الكتب الجامعة للموضوع نفسه، وما يميزه ثراؤه بالأفكار الجديدة والنقاط التي لم تذكر في مؤلفات مماثلة.. حاولتُ تقديمه بطريقة مبسطة تجعل أي قارئ غير متخصص يفهم المعنى تماماً ويتمكن من تحديد نوع ما يقرأه أو يشاهده إن كان فنتازيا أو خيالاً علمياً أو فنتازيا الخيال العلمي.

* كيف يسلّط الكتاب الضوء على علاقة الفنتازيا بالأدب العربي والأدب الغربي؟

ما لبث أيّ نوع من أدب الفنتازيا أن أصبح جزءاً من الأدب، فيما تعكس علاقة الفنتازيا بالأدب بطولات ومغامرات الأقدمين، كاشفة عن خيال الكاتب ورغبته في تصعيد الأحداث بقصةٍ فانتازية ملحمية.. أذكر في الكتاب الأدب والفنتازيا في الرواية القديمة والحديثة ومفهوم الفنتازيا في الرواية الغربية والعربية، منذ رواية (المسخ) لـ(كافكا) إلى التحول إلى الرحلة والاختفاء.

في أدب الفنتازيا فسحة سماوية لعالم الخيال بعيداً عن الواقع

فنتازيا التشكيل

* ما هي الأفكار الرئيسة التي يستعرضها الكتاب فيما يتعلق بتأثير الفنتازيا على الفنون البصرية والأداء ؟

كل حركة فنية أو مدرسة في الفنون التشكيلية أساسها حركة أدبية تصوّر فكراً معيناً يتجلى في تطبيقه العملي.

* كيف يمكن للقراء الاستفادة من محتوى الكتاب وتطبيقه في فهم وتقدير أدب الفنتازيا؟

يمكن لأي شخص اقتناء الكتاب والإفادة منه بالاطلاع على هذا النوع الأدبي الجميل الدسم والمعاصر، فقد بتنا نعيش الفنتازيا في الأفلام والمسلسلات والروايات، ولأن أعباء الحياة أصبحت كثيرة ومتعبة نجد في هذا الكتاب فسحة سماوية تصعد بنا لعالم مملوء بالخيال والجمال بعيداً عن الواقع.

مقابلة مع السيد غراب

* (مقابلة مع السيد غراب) مجموعة قصصية عن حكايات واقعية ذات طابع مؤلم سوداوي تجري أحداثها في بلدان مختلفة من العالم، وذات نهايات غير متوقعة.. كيف تصفين الأسلوب السردي في الكتاب؟

الأسلوب السردي في (مقابلة مع السيد غراب) حمل أسلوباً متنوعاً ملوناً بحيث لا يشعر القارئ بالملل، قد يصل القارئ حيناً إلى نتيجة متجاوزاً بعض الأحداث وأحياناً تكون الأحداث بطيئة تبعاً للضرورة.

بالغتُ في إظهار الألم الشديد رغبة بإيصال شعور عميق

* ما هي الرمزية التي تحملها شخصية السيد غراب؟

يحمل السيد غراب في المجموعة الرمزية عينها التي لطالما التصقت بطائر الغراب طوال حياة البشرية كرمز للحزن والبؤس والتشاؤم والسوداوية .

* هل تعتقدين أنَّ الكتاب يعكس واقع الحياة بشكلٍ دقيق؟

حمل الكتاب بين طياته كثيراً من معاني الحزن والألم الذي يعيشه الإنسان ولربما بالغتُ في إظهار الألم الشديد رغبةً مني بإيصال فكرة معينة أو شعور عميق.

مقابلة مع السيد غراب لقاء بالسوداوية والألم

القصص الواقعية

* كيف يمكن للقصص الواقعية أن تؤثر في تفكير القراء وتغيّر في وجهة نظرهم؟

ما برحت القصص الواقعية مرآة لحياة الناس ومعاناتهم الحزينة منها أم السعيدة.. فقد يصادف أن يقرأ قارئ قصة حدثت بالفعل معه أو مرّ ببعض أحداثها.. في هذه القصص حاولت الوقوف على الواقع المعيش لبعض المجتمعات و تقديمها لمجتمعات أخرى.

عن التحولات الاجتماعية

* هل يمكن أن نرى الأحداث والشخصيات في الكتاب تعكس تحولاتٍ اجتماعية أو ثقافية في المجتمعات الحديثة؟

أتمنى أن يترك الكتاب بصمة إيجابية، تكون كفيلة بإحداث شيءٍ من التغيرات الثقافية أو الاجتماعية.. أو ترك أثر بفكر معيّن أو بوجهة نظر تخص أحد المواضيع.

* الكتابان طبعتهما ونشرتهما دار التكوين السورية، كيف تصفين التعاون مع دار التكوين؟

حاولتُ الوقوف على الواقع المعيش لبعض المجتمعات وتقديمها لمجتمعات أخرى

لي الشرف الكبير بالتعامل مع أكبر دور النشر في سورية بإدارة صاحبها الشاعر سامي أحمد، لما فيها من مصداقية ودقة وشفافية وأيضاً تحمل صيتاً عالي المستوى في هذا المجال.. فالكاتب ودار النشر بكل طاقمها يشكلون أسرة متماسكة.. أشعر بأني أصبحت جزءاً من تلك الدار .

* ما جديد هبة حمدان على صعيد الفن والكتابة ؟

** أحضّر لمعرض فردي قادم، وأعمل على مؤلف جديد يجمع بين الفن التشكيلي و الشعر .