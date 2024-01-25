الجو غائم جزئياً وفرصة لهطل الأمطار فوق مناطق متفرقة

تشرين:

توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة تمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً، وخاصة على المناطق الجنوبية الغربية، ويستمر الجو بارداً ليلاً بشكل عام وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الشمالية والوسطى والبادية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً.. يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 – 4 درجات مئوية لتصبح الأجواء شديدة البرودة بشكل عام ليلاً، ويكون الجو غائماً إلى غائم ماطر أحياناً فوق أغلب المناطق، والهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً، وخاصة في المناطق الساحلية والجنوبية الغربية، وتكون ثلجية فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1500 متر، ويتدنى مستوى الهطل الثلجي خلال ساعات الليل في المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر، ويكون ممزوجاً في المناطق التي ارتفاعها دون ذلك.