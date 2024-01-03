السنغالي ماني يقر بصعوبة كأس أمم إفريقيا

أكد ساديو ماني لاعب منتخب السنغال أن كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة في ساحل العاج ستكون الأصعب مقارنة بالنسخة السابقة من البطولة القارية، ويلعب منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية من البطولة في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الكاميرون وغينيا وغامبيا.

وتستضيف ساحل العاج النسخة الـ34 من البطولة في الفترة من 13 كانون الثاني إلى 11 شباط بعدما كان من المفترض إقامتها في حزيران 2023؛ لكنها تأجلت 6 أشهر بسبب المخاوف من الطقس في غرب إفريقيا في هذا التوقيت.

وصرّح ماني لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف): نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً، لكننا سنكون في ساحل العاج لبذل قصارى جهدنا، ومحاولة اجتياز جميع الأدوار، وتابع اللاعب البالغ 31 عاماً: “نتوقع منافسة صعبة. ستكون هذه النسخة من أقوى النسخ لأن جميع المنتخبات الكبرى موجودة، وكل فريق لديه هدفه لكننا سنرى ما سيحدث.

وبسؤاله عما قد يعنيه التتويج باللقب للمرة الثانية، أجاب ماني: سيكون إنجازاً خاصاً؛ حيث يظل لقب كأس أمم إفريقيا أحد أفضل الألقاب التي فزت بها في مسيرتي الكروية.

وأضاف نجم ليفربول الإنكليزي وبايرن ميونخ الألماني السابق: “كان التتويج بكأس الأمم أفضل لقب فزت به في حياتي، وسيكون القيام بذلك مرة أخرى إنجازاً مميزاً وكبيراً. لقد كان حلماً أن ألعب في هذه المسابقة منذ أن كنت طفلاً، سنبذل قصارى جهدنا، الفوز باللقب سيكون له تأثير كبير على كرة القدم لدينا، لأننا فزنا بجميع الألقاب في الفئات الأخرى، وهو أمر رائع للبلاد”.

وتبدأ السنغال حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة غامبيا الاثنين 15 كانون الثاني، وبعد 3 أيام تواجه “الأسود غير المروضة”، ويختتم الفريق مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهة غينيا الأربعاء 23 كانون الثاني وتقام جميع مباريات “أسود التيرانغا” على ملعب تشارلز كونان باني في ياموسوكرو الذي سيستضيف أيضاً دور الـ16 وربع نهائي المسابقة.