مشاركة واسعة في اختبارات الأولمبياد العلمي في اللاذقية… 1366 مشاركاً بأعلى حصيلة بين المحافظات

تشرين- سراب علي:

بروح تنافسية وعلمية عالية، تقدم صباح اليوم ١٣٦٦ طالباً وطالبة من الصف الأول الثانوي وعدد من طلاب المرحلة الإعدادية من محافظة اللاذقية لاختبارات المرحلة الأولى للأولمبياد العلمي السوري في كلية الحقوق، مؤكدين أنهم جيل واعد لا يغلبه شيء ولا يقف أمامه المستحيل للوصول إلى مستقبل واعد يرسمونه بإرادتهم وجهدهم.

وبيّن الطلاب المشاركون في حديثهم لـ(تشرين) أن المشاركة في الأولمبياد تجربة مميزة ورائعة والاختبارات دقيقة وشاملة، إذ أكد المشاركان باختبارات الرياضيات علي سعدى وكميت بدور، أن الأسئلة تحتاج للتركيز والوقت ورغم دقتها يستطيع الطالب المجتهد والمميز أن يتجاوزها بكل سهولة.

فيما أضافت كل من ماريا إبراهيم التي شاركت باختبار الكيمياء، ولين سعيد وسهى محمد المشاركتان باختبار الفيزياء أن هذه التجربة الأولى لهم في اختبارات الأولمبياد، ووجدوا فيها المتعة والفائدة، والأسئلة بمجملها تحتاج للتركيز والوقت، وأكدت كل من لين وماريا حرصهما على متابعة المشاركة في هذه التجربة في المراحل القادمة.

بدورها، بينت منسقة الأولمبياد في اللاذقية مرح سنكري في تصريحها لـ(تشرين) أن انطلاق اختبارات المرحلة الأولى للأولمبياد العلمي في محافظة اللاذقية كانت بمشاركة (١٣٦٦) طالباً وطالبة ممن حققوا الشروط المطلوبة للمشاركة العلمية بحصيلة هي الأعلى بين المحافظات ولأول مرة نصل إلى هذا العدد، بمن فيهم أوائل الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين للرياضيات والعلوم للعام 2023 والحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

وأشارت سنكري إلى توزع أعداد المشاركين بين الاختصاصات في كل من (الرياضيات، الفيزياء الكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء)، مشيرةً إلى أن ما يميّز الاختبارات هذا العام عن العام الماضي هو أن الاختبار الماضي كان اختبار قدرات ذهنية وذكاء، بينما كانت الأسئلة في هذا الاختبار تخصصية للرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الاحياء، مشيرةً إلى أنه يجري تصحيح أوراق الاختبارات بأسلوب مؤتمت ومركزي.

وأكدت سنكري أن الهدف من هذا الاختبار هو استهداف الطالب المميز، حيث سيتم انتقاء أعلى ٥٠ علامة في كل اختصاص ليتأهلوا للمرحلة الثانية على مستوى المحافظات، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه المرحلة في ١ تشرين الثاني، وستكون اختبارات المرحلة الثانية في ١٨ تشرين الثاني.

وشددت سنكري على أن هذا الاختبار هو تحدٍ لأنفسهم واختبار لجهود سنواتهم الدراسية الماضية، ورحلة لاكتشاف مواهب التميز العلمي من خلال سلسلة من التصفيات التي تبدأ من المحافظات وصولاً إلى المنافسات النهائية وتتويج الأكثر تميزاً، ورفدهم للفرق الوطنية بالعلوم التي تميزوا فيها للبدء بتحضيرهم لتمثيل سورية عالمياً.