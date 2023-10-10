خلال ثلاثة أشهر.. دخول 16منشأة صناعية الإنتاج في اللاذقية وترخيص 40 مشروعاً جديداً

تشرين – يوسف علي:

تشهد اللاذقية اقبالاً من المستثمرين لإقامة المشاريع الصناعية والخرفية المتوسطة والصغيرة، إذ بيّن المهندس باسل أحمد مدير صناعة اللاذقية لـ”تشرين” أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، دخلت 12منشأة صناعية، بالإضافة إلى 4 منشات حرفية حيز الإنتاج برأس مال إجمالي مع قيمة الآلات يقدر بـ 2.145 مليار ليرة، تؤمن 59 فرصة عمل مباشرة.

وأكد أحمد أنه في الفترة نفسها تم منح الترخيص لإقامة 16 مشروعاً صناعياً، 24 مشروعاً حرفياً بقيمة إجمالية مع الآلات حوالي 58.5 مليار ليرة تؤمن201 فرصة عمل مباشرة.

وأوضح أحمد أن المنشآت تتركز حول فرز وتشكيل وتوضيب الخضار والفواكة، عصر الزيتون، تصنيع الحليب وشراب الفاكهة والمياه الغازية، بالاضافة لصناعة المنتجات البلاستيكية بطريقة الحقن ،ألبسة جاهزة خارجية، تصنيع الشامبو والمنظفات، مؤكداً أنه يسمح بإقامة المشاريع الصناعية الزراعية في مواقع الإنتاج الزراعي، أما باقي المشاريع يسمح لها بأن تشاد فقط بالمناطق الصناعية والحرفية.