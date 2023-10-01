افتتاح فرع الإغاثة والإيواء الإنساني في اللاذقية لتقديم المساعدات للمتضررين من الكوارث الطبيعية بشكل مدروس

تشرين – يوسف علي:

لأول مرة في اللاذقية، تم اليوم افتتاح فرع الإغاثة والإيواء الإنساني التابع لمؤسسة ملتقى الأسرة السورية، وذلك في المركز الثقافي بمدينة اللاذقية، وقد بين الدكتور موفق صوفي عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية لـ”تشرين” أنه تكمن أهمية إشهار هذا الفرع في تنظيم وتأطير العمل الإغاثي وتقديم المساعدات والخدمات والعون للمتضررين من الكوارث الطبيعية بشكل ممنهج ومدروس.

بدوره، أوضح اللواء المتقاعد بهاء الدين زحلوط مدير فرع الإغاثة والإيواء الإنساني في اللاذقية أن الفرع ذو نشاط سلمي إنساني، يهدف إلى مراقبة ومتابعة وتحليل ورصد بيانات النشاط الزلزالي أو الكوارث الطبيعية قبل وأثناء وبعد حدوث الزلزال، أو الكوارث الطبيعية كالبراكين، السيول، الفيضانات، الانزلاقات الأرضية، الأعاصير، الجراد، الحرائق، مؤكداً أن أخطر الكوارث الطبيعية هي الزلازل التي تتسبب بوقت قصير بخسائر فادحة جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة وتزهق الأرواح، ناهيك أن إعادة الحياة إلى طبيعتها ووضعها السابق يحتاج إلى وقت طويل.

وحسب زحلوط، يهدف المركز إلى تقديم المساعدات الإنسانية باستمرار قبل وأثناء وبعد الكارثة وتقديم الإنقاذ والإسعاف الأولي وافتتاح مشفى ميداني بالتعاون مع المنظمات الداخلية والخارجية والاستفادة من الخبرات المشتركة وتبادل المعلومات، بالإضافة للاستفادة من الخبرات والتجارب ووضع آلية للشراكة بين المنظمات المحلية والمنظمات الخارجية، والاستفادة القصوى أثناء وقوع الكارثة لتقليل الأضرار وتدريب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والسكان على كيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية والتصرف الصحيح عند وقوعها.

وأشار زحلوط إلى أن المركز يتضمن أقساماً عدة: الكوارث والإنقاذ والتوجيه والإعلام، البحث العلمي التطوير، التدريب والطبي والإيواء، الاتصالات الطوارئ، غرفة عمليات للسيطرة على الكارثة، العمليات الإنسانية، موضحاً أن الفرع سيقوم بداية بإنشاء مشفى ميداني والعمل بأقصى سرعة لتأمين مقر للفرع داخل بناء مؤسسة عامة.