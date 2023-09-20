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موسكو تعتبر مناورات «الناتو» في 2024 استعداداً للصدام معها

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن مناورات حلف شمال الأطلسي “الناتو” عام 2024 جزء من استعداده لصدام عسكري مباشر مع روسيا، وخطوة أخرى لزعزعة الاستقرار في أوروبا.
ونقلت روسيا اليوم عن غروشكو قوله: إن هذه المناورات استفزازية وتحمل بوضوح طبيعة عدوانية، وتمثل استعراضاً للقوة ومحاولة للضغط العسكري والسياسي، مشيراً إلى أن سيناريو هذه المناورات صيغ بطريقة لا تترك مجالاً للشك في أنها جزء من الاستعداد لصدام عسكري مباشر مع روسيا.
وأضاف غروشكو: إن مثل هذه المناورات لن يسفر عن شيء من الناحية العسكرية، لكنها تؤكد صواب قرار موسكو تعزيز حماية حدودها، مشدداً على أن مثل هذا الإجراء يؤكد ضرورة تنفيذ جميع القرارات التي اتخذتها وستتخذها روسيا لتأمين جميع حدودها.

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