مجلس محافظة الحسكة يطالب بالإسراع بصيانة مدارس الريف

تشرين – خليل اقطيني:

طالب مجلس محافظة الحسكة في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة عيد سالم الصالح رئيس المجلس بالإسراع بصيانة المدارس، وخاصة بعض مدارس الريف. وطرح أحد أعضاء المجلس مشكلة مدرسة رحية السودة التي تحتاج إلى صيانة شاملة. في حين ذكر عضو آخر في المجلس أن بناء المدرسة سيىء ويكاد يكون آيلاً للسقوط، وفي حال حدوث ما لا تحمد عقباه فوق رؤوس التلاميذ لا سمح الله سنكون أمام مشكلة خطرة.

محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح قال: كان يفترض الانتهاء من صيانة جميع المدارس في المحافظة قبل بدء العام الدراسي.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع التربية أوضح أن وضع هذه المدرسة ستتم متابعته. أما معاون مديرة التربية لشؤون التعليم الأساسي فقال: إن اللجنة الفرعية للإغاثة طلبت من المنظمات الدولية إدراج هذه المدرسة ضمن خططها، لكن المنظمات اعتذرت، مبيناً أن بناء هذه المدرسة غير صالح للاستخدام.

ووجّه المحافظ بتشكيل لجنة لتحديد وضع بناء هذه المدرسة على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال أسبوع.

وتوقف أعضاء مجلس المحافظة عند عمل بعض الجمعيات الخيرية، مطالبين باجتثاث الفساد والفاسدين والمفسدين من هذه الجمعيات، ومبينين أن التعيين فيها مزاجي ومن دون أي أسس محددة.

كما توقف أعضاء المجلس عند عمل الأفران الخاصة في القامشلي، مطالبين بتشديد الرقابة على هذه الأفران من أجل وضع حد للتجاوزات الحاصلة فيها.

محافظ الحسكة قال: إن وضع رغيف الخبز كماً ونوعاً خط أحمر. ونحن على أتم استعداد لاتخاذ أقسى العقوبات بحق مستثمري الأفران المخالفة.

وطالب المجلس بتوفير دفعة جديدة من الرز والسكر المدعومين وتوزيعها على سكان المحافظة.

كما طالب بترحيل القمامة من شوارع مدينة الحسكة، ومعالجة مشكلة عدم وصول مياه الشرب إلى بعض المواقع السكنية، والإسراع بتحويل المركز الطبي في مدينة الحسكة إلى مشفى، وزيادة مخصصات المحافظة من الطحين بكمية 20 طناً على الأقل.

واستمع المجلس إلى ردود مديري المؤسسات على ما تم طرحه من مداخلات في الجلسة.