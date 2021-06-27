السماح بإدخال العاملات المنزليات برفقة المواطنين السوريين ممن يملكون إقامة في دول أخرى

أصدرت وزارة الداخلية اليوم تعميماً سمحت بموجبه بإدخال العاملات والمربيات المنزليات من جنسيات أخرى برفقة المواطنين السوريين ممن يملكون إقامة في دول أخرى.

وفي بيان تلقت سانا نسخة منه أوضحت الوزارة أنه بناء على قرار الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا يسمح بإدخال العاملات المنزليات والمربيات برفقة المواطنين السوريين ممن يملكون إقامة في دول أخرى بشرط أن يكون قد مضى على إقامتهم مدة لا تقل عن ستة أشهر خارج سورية وفق بيانات إدارة الهجرة والجوازات.

وأوضحت الوزارة أنه يفرض رسم بدل خدمة بقيمة 100 دولار إضافة إلى رسم الحصول على سمة الدخول المقرر تبعاً لجنسية الخادمة أو المربية مع التعهد بإخراج العاملة معهم عند المغادرة تحت طائلة منعهم من السفر والملاحقة القانونية.