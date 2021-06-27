استشهاد يمني وإصابة أربعة آخرين بنيران العدوان السعودي

استشهد مواطن يمني وأصيب أربعة آخرون بنيران قوى العدوان السعودي في محافظتي صعدة والحديدة.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة «سبأ» باستشهاد مواطن يمني بنيران حرس حدود النظام السعودي في منطقة الرقو الحدودية بمحافظة صعدة.

وفي محافظة الحديدة أكد المصدر إصابة أربعة مواطنين بينهم أطفال إثر استهدافهم بقذيفة هاون من قبل مرتزقة العدوان في الناصري بمديرية التحيتا.

ولفت المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت 99 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة شملت قصفاً مدفعياً وصاروخياً وغارات وتحليقا للطيران التجسسي.

كما شن طيران العدوان في محافظة مأرب عشر غارات على مديرية صرواح وثلاث غارات على مديريات مدغل ورغوان ورحبة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وغارتين على مديرية ناطع في محافظة البيضاء.

ويتواصل العدوان السعودي على الشعب اليمنى مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية في اليمن.

«سانا»