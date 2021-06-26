الدفاع الروسية: نراقب تحركات مدمرة أمريكية دخلت البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تراقب تحركات المدمرة الأمريكية التي دخلت مياه البحر الأسود للمشاركة في مناورات كبيرة لعدة دول.

وقال المركز الوطني لإدارة الدفاع عن الاتحاد الروسي التابع للوزارة في بيان نقله موقع روسيا اليوم إن قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بدأت بمراقبة تحركات المدمرة المزودة بالصواريخ الموجهة “روس” التابعة للقوات البحرية العسكرية للولايات المتحدة والتي دخلت اليوم مياه البحر الأسود.

وكانت روسيا دعت الولايات المتحدة وحلفاءها الأربعاء الماضي إلى التخلي عن التدريبات الاستفزازية المقرر إجراؤها خلال الفترة بين الـ28 من حزيران والـ10 من تموز في البحر الأسود.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: إن الناتو سيقوم تحت ستار مناورات “سي بريز” بتزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة سيتم تسليمها لاحقاً إلى القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب القوميين في دونباس.

وتأتي المناورات بعد حادث إطلاق القوات الروسية أعيرة تحذيرية يوم الأربعاء على مسار المدمرة البريطانية ديفندر بعد خرقها الحدود الإقليمية لروسيا في البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم حيث وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف أمس استفزازات المدمرة البريطانية “ديفيندر” في البحر الأسود بأنها إخفاق ملحمي سيبقى وصمة عار لسمعة البحرية الملكية البريطانية ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لوقت طويل.