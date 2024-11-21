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قبل تولي ترامب.. قافلة مهاجرين ضخمة تتجه إلى الولايات المتحدة

تشرين:

في محاولة للسباق مع الزمن، في ظل الاستعدادات لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، انطلقت قافلة ضخمة ‏تضم آلاف المهاجرين في رحلة من جنوب المكسيك في محاولة للوصول إلى حدود الولايات المتحدة.‏
وضمت القافلة حشداً كبيراً من المهاجرين من مختلف الأعمار ومع أطفالهم وهم يتوجهون، سيراً على الأقدام، على أمل ‏الوصول إلى الحدود الشمالية للبلاد وفي نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة, قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ‏ترامب منصبه.‏
يذكر أن ترامب كان قد وعد, إبان حملته الانتخابية, بفرض تدابير صارمة والسيطرة على الهجرة المحتملة نحو الولايات ‏المتحدة.‏

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