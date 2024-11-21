قبل تولي ترامب.. قافلة مهاجرين ضخمة تتجه إلى الولايات المتحدة
تشرين:
في محاولة للسباق مع الزمن، في ظل الاستعدادات لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، انطلقت قافلة ضخمة تضم آلاف المهاجرين في رحلة من جنوب المكسيك في محاولة للوصول إلى حدود الولايات المتحدة.
وضمت القافلة حشداً كبيراً من المهاجرين من مختلف الأعمار ومع أطفالهم وهم يتوجهون، سيراً على الأقدام، على أمل الوصول إلى الحدود الشمالية للبلاد وفي نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة, قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه.
يذكر أن ترامب كان قد وعد, إبان حملته الانتخابية, بفرض تدابير صارمة والسيطرة على الهجرة المحتملة نحو الولايات المتحدة.