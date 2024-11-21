الجيش الروسي يدمّر جسراً عائماً ويسقط 3 مسيّرات أوكرانية

تشرين:‏

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها, اليوم, أنّ منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال ‏الليلة الماضية، طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي روستوف وفولغوغراد.‏

كما أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، إسقاط طائرة مسيّرة أوكرانية فوق منطقة ‏مياسنيكوفسكي التابعة للمقاطعة، من دون وقوع إصابات أو أضرار.‏

وفي بيانٍ آخر, أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ القوات الروسية، دمرت جسراً عائماً للقوات المسلحة الأوكرانية، ‏على نهر “سيفيرسكي دونيتس”، على محور كراسني ليمان، بصاروخ “خي-38”.‏

وعلى المستوى السياسي, صرّح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن نظام كييف لا يتوقف عن ‏مهاجمة المنشآت المدنية على أراضي روسيا الاتحادية، باستخدام الطائرات المسيّرة.‏

وقال بيسكوف، في مقابلة مع “سبوتنيك”، اليوم: في الحقيقة، بالعديد من المناطق هذه مشكلة كبيرة، نظام كييف لا ‏يتوقف عن ضرب المباني السكنية، بينما يعمل جيشنا في إطار العملية العسكرية الخاصة فقط ضد الأهداف العسكرية ‏والأهداف المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري، وهذا ما لا يمكن أن نقوله عن نظام كييف.‏

إلى ذلك, أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم, أن “خطة الصمود” الجديدة لفلاديمير ‏زيلينسكي، هي مجموعة أخرى من الأوهام المَرَضِية للحفاظ على سلطته.‏

وقالت زاخاروفا: ينبغي أن يتم إعلانها التفصيلي أو عرضها التفصيلي ( خطة زيلينسكي ) في شهر كانون الأول ‏المقبل, قليل من الناس يفهمون ما نتحدث عنه، لكن الجميع يفهمون شيئاً واحداً؛ هذه مجموعة أخرى من الأوهام ‏المؤلمة من أجل ضمان الحفاظ على الذات في سلطة زيلينسكي، الذي فقد شرعيته.‏