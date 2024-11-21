الجيش الروسي يدمّر جسراً عائماً ويسقط 3 مسيّرات أوكرانية
تشرين:
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها, اليوم, أنّ منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي روستوف وفولغوغراد.
كما أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، إسقاط طائرة مسيّرة أوكرانية فوق منطقة مياسنيكوفسكي التابعة للمقاطعة، من دون وقوع إصابات أو أضرار.
وفي بيانٍ آخر, أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ القوات الروسية، دمرت جسراً عائماً للقوات المسلحة الأوكرانية، على نهر “سيفيرسكي دونيتس”، على محور كراسني ليمان، بصاروخ “خي-38”.
وعلى المستوى السياسي, صرّح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن نظام كييف لا يتوقف عن مهاجمة المنشآت المدنية على أراضي روسيا الاتحادية، باستخدام الطائرات المسيّرة.
وقال بيسكوف، في مقابلة مع “سبوتنيك”، اليوم: في الحقيقة، بالعديد من المناطق هذه مشكلة كبيرة، نظام كييف لا يتوقف عن ضرب المباني السكنية، بينما يعمل جيشنا في إطار العملية العسكرية الخاصة فقط ضد الأهداف العسكرية والأهداف المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري، وهذا ما لا يمكن أن نقوله عن نظام كييف.
إلى ذلك, أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم, أن “خطة الصمود” الجديدة لفلاديمير زيلينسكي، هي مجموعة أخرى من الأوهام المَرَضِية للحفاظ على سلطته.
وقالت زاخاروفا: ينبغي أن يتم إعلانها التفصيلي أو عرضها التفصيلي ( خطة زيلينسكي ) في شهر كانون الأول المقبل, قليل من الناس يفهمون ما نتحدث عنه، لكن الجميع يفهمون شيئاً واحداً؛ هذه مجموعة أخرى من الأوهام المؤلمة من أجل ضمان الحفاظ على الذات في سلطة زيلينسكي، الذي فقد شرعيته.