الخارجية الإيرانية: لن نخوض مفاوضات بلانهاية وعلى واشنطن التخلي عن إرث ترامب الفاشل

جددت وزارة الخارجية الإيرانية التأكيد على أن إيران لن تخوض مفاوضات بشأن الاتفاق النووي بلانهاية داعية واشنطن إلى التخلي عن إرث رئيسها السابق دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة: إننا ما زلنا نعتقد بشأن إمكانية التوصل إلى الاتفاق شرط أن تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن إرث ترامب الفاشل.

وأضاف خطيب زادة أن إيران وفي ضوء التزامها الراسخ بالاتفاق النووي الذي سعت الولايات المتحدة لتدميره كانت الطرف الأكثر نشاطاً وصاحب معظم الاقتراحات في مفاوضات فيينا ولكنها لن تخوض مفاوضات لا نهاية لها.