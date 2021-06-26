مقتل وإصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي باشتباكات بينهم في مدينة الباب المحتلة بريف حلب

قتل وأصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية جراء اشتباكات دارت بينهم في مدينة الباب المحتلة بريف حلب الشرقي وذلك في ظل الفوضى التي تشهدها المناطق التي يحتلها النظام التركي والتنظيمات الإرهابية بريف حلب.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن اشتباكات دارت بين مجموعة مسلحة قادمة من منطقة دير حافر ومجموعة أخرى تتبع لفصيل ما يسمى (فرقة السلطان محمد الفاتح) الإرهابية وذلك بالقرب من مطعم قصور الشام وسط مدينة الباب ما أدى إلى مقتل إرهابيين اثنين على الأقل وإصابة آخرين.

وتشهد مناطق سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته حالة من الفوضى والاقتتال بين الإرهابيين الذين يتحكمون بمصير الأهالي في تلك المناطق حيث سجل العديد من عمليات التصفية والاغتيالات بين قادة المرتزقة الإرهابيين بسبب الخلاف على المسروقات وطرق التهريب التي يتم فرضها على الأهالي.