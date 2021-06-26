جامعة الفرات .. أتمتة البيانات الخاصة بالطلاب

ديرالزور – مالك الجاسم

أقامت جامعة الفرات ورشة عمل حول أتمتة البيانات الخاصة بطلابها والانتقال إلى البيانات الرقمية بمشاركة عمداء الكليات ورؤساء الدوائر في الكليات ( شؤون الطلاب والامتحانات ) وعدد من كوادر الكليات .

وأكد الدكتور طه الخليفة رئيس جامعة الفرات على ضرورة وأهمية الانتقال إلى أتمتة البيانات وحفظها تسهيلاً على كوادر الجامعة واختصاراً للوقت باستخراج الورقيات الخاصة بالطلاب بشكل سريع ودقيق.مشيراً إلى التحضير لإطلاق مشروع الأتمتة في جامعة الفرات والاستفادة من تجارب الجامعات الأخرى في هذا المجال, وحث الكوادر في الجامعة لبذل الجهد والتدقيق في السجلات لضمان حقوق الطلاب وحسن سير العمل.

ونوه الخليفة بأن مشروع الأتمتة هو من سمات العصر وعلى جامعة الفرات الاستفادة من هذه التقنية بالشكل الذي يعزز إمكاناتها بمختلف الصعد ، مشيراً إلى تقديم جامعة حماة وكوادرها الدعم والمساعدة في مجال نقل خبراتهم التقنية والبرمجة خلال استضافة الفريق الخاص بمجال الأتمتة الموفد من جامعة الفرات .

وقدم الدكتور ذيب الإبراهيم مدير البحث العلمي شرحاً مفصلاً عن برامج إدخال البيانات الخاصة بعمل شؤون الطلاب والامتحانات بالكليات بعد الاطلاع على تجربة جامعة حماة الرائدة على مستوى الجامعات في مشروع الأتمتة, وكيفية التعامل مع الشبكة وفق البرامج المتاحة للانتقال إلى البيانات الرقمية حيث يمكن منح الطلاب الأوراق الخاصة ( كشف العلامات, الحياة الجامعية وغيرها ) بشكل دقيق وسريع ويمكن لأي موظف التعامل مع هذه البرامج بشكل سهل وعدم الوقوع بالأخطاء التي ترد خلال إعداد هذه الوراق يدوياً, ما يوفر الجهد والتكاليف .

وأضاف الإبراهيم إن هناك برامج تقنية مختلفة تعتمد على برمجيات تسهل أرشفة البيانات, ويمكن تدريب الكوادر بالجامعة على هذه التقنيات وفق دورات خاصة وهناك الكثير ممن يمتلكون هذه الخبرة من كوادر الجامعة لذلك يجب استثمار هذه الخبرات بمشروع الأتمتة الذي سوف يبصر النور بجامعة الفرات خلال الأيام القادمة .