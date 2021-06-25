الصحة: 41 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 9 حالات

سجلت وزارة الصحة اليوم 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 9 حالات ووفاة 3 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

الوزارة أوضحت في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 25328 شفيت 21783 وتوفيت 1862 حالة.

وأظهر البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الجمعة 25 حزيران 2021 على الشكل التالي:

الإصابات :

٢١ في حلب

١٧ في دمشق

٢ في اللاذقية

١ في ريف دمشق

الشفاء :

٢ في دمشق

٢ في حلب

١ في اللاذقية

١ في حمص

١ في دير الزور

١ في حماة

١ في الحسكة

الوفاة :

٢ في حلب

١ في دمشق