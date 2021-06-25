طهران: سنتراجع عن خطواتنا النووية عقب رفع الحظر الأميركي والتحقق منه

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ستتراجع عن خطواتها النووية التي اتخذتها عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وذلك بعد رفع الحظر الأميركي عنها وتحقق الجانب الإيراني من ذلك.

المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة قال: إن على الولايات المتحدة أن تتخذ قرارها وتعود إلى الاتفاق النووي برفع اجراءات الحظر غير القانونية والتنفيذ الفعال لالتزاماتها النهائية.

ورداً على تصريحات وزيري الخارجية الفرنسي والأميركي بشأن ضرورة عودة إيران إلى الاتفاق النووي قال خطيب زادة إن واشنطن هي من يتعين عليها اتخاذ قرار العودة إلى الاتفاق النووي وليس إيران مشيراً إلى أن “الاتفاق النووي حي بفضل بقاء إيران فيه على الرغم من انسحاب واشنطن وعدم التزام الأوروبيين به”.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: “أكدنا خلال مفاوضات فيينا أن واشنطن من أحدث خللا في توازن الاتفاق النووي وأعاق تنفيذه” مضيفاً أنه “يمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا في حال اتخذت واشنطن قراراً بتنفيذ التزاماتها في الاتفاق وتخلت عن استخدام إجراءات الحظر كأداة للضغط”.

وشدد خطيب زادة على عدم تغير موقف طهران منذ بداية مفاوضات فيينا مؤكداً أن إيران تطالب برفع إجراءات الحظر الأميركية والتحقق منها قبل استئناف التزامات إيران في الاتفاق.

«سانا»