الحكم على قاتل فلويد بالسجن أكثر من 22 عاماً

أصدر القضاء الأمريكي اليوم حكماً بالسجن 22 عاماً وستة أشهر على ضابط الشرطة السابق في مدينة مينيابوليس ديريك شوفين إثر “تسببه بمقتل” المواطن ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد.

ونقلت “رويترز” عن رئيس شرطة مدينة مينيابوليس مداريا أرادوندو قوله أمام هيئة المحلفين: “إن ما قام به شوفين ليس جزءاً من تدريبنا .. شوفين خرق القوانين الأخلاقية في طريقة اعتقاله المميتة لفلويد”.

وفارق فلويد الأمريكي من أصل إفريقي الحياة يوم 25 نيسان الماضي بعد أن جثا الشرطي شوفين على عنقه على مدى نحو تسع دقائق مانعاً عنه التنفس الطبيعي.

وتسبب حادث وفاة جورج فلويد في موجة مظاهرات عارمة ضد التمييز العنصري وعنف الشرطة الأمريكية تجاه المواطنين من أصول إفريقية في الولايات المتحدة ودول أخرى.