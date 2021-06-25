نيبينزيا: العقوبات الغربية ضد سورية تزيد من سوء الوضع الإنساني فيها

ندد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بالإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية ضد سورية مبيناً أنها “تزيد من سوء الوضع الإنساني” في البلاد.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم نقلته وكالة« تاس» للأنباء: إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني في سورية تدهور قبل كل شيء بسبب القيود الاقتصادية غير الشرعية من قبل الغرب والتي تم فرضها من دون إذن مجلس الأمن الدولي وعلى الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف ضغط العقوبات في ذروة وباء كورونا.

ورأى نيبينزيا الإجراءات الاقتصادية القسرية تأتي في إطار محاولات الدول الغربية لاستهداف السلطات الشرعية في سورية “بواسطة تضييق الخناق عليها اقتصادياً”.