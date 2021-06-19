رقم قياسي لـ هافيرتز مع المنتخب الألماني

حقق لاعب المنتخب الألماني كاي هافيرتز رقماً قياسياً في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

ووفق شبكة ” أوبتا ” المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية فإن هافيرتز بات أصغر لاعب في تاريخ ألمانيا يسجل في كأس الأمم الأوروبية عن عمر “22 عاماً و8 أيام” بعد إحرازه الهدف الثالث لمنتخب بلاده في شباك منتخب البرتغال ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية.

يذكر أن هافيرتز قاد تشيلسي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد تسجيله هدف الفوز في شباك مانشستر سيتي.