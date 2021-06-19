النصر والشرطة أحباب في يد السيدات

إبراهيم النمر

أسدل الستار اليوم على منافسات مرحلة الذهاب من “بلي أوف” دوري كرة يد السيدات الذي اقيم في صالة محردة في حماة بين سيدات النصر وسيدات الشرطة بالتعادل الإيجابي وبنتيجة 20/ 20 والشوط الأول انتهى 12_11 لمصلحة الشرطة.

المباراة كانت قوية بين الفريقين اللذين ينافسان على حسم اللقب، والنصر أضاع العديد من الفرص ولو استثمرها لكانت النتيجة غير ذلك ، لكن براعة حارسة مرمى الشرطة مادلين غانم حالت دون ذلك.

الفريقان بعد نهاية “البلي أوف” تعادلا في عدد النقاط كذلك الأمر لكن فارق الأهداف صب لمصلحة النصر مع العلم أنه لم يلعب مع الكرامة وفاز قانوناً 5_0 .

وبقي محردة أخيراً من دون نقاط من خسارتين مع الشرطة 25_20 ومع النصر 30_23.

يشار إلى أن مرحلة الإياب من “البلي أوف” ستنطلق يوم 23 الشهر الجاري في دمشق وبمشاركة 3 فرق بعد انسحاب الكرامة وتستمر حتى 25 منه وتقام في صالتي الفيحاء الفرعية والجلاء.