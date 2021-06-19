جونغ أون يتعهد بالتغلب على الصعوبات التي تواجه بلاده

"روسيا اليوم"

تعهد الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ-أون بالتغلب على الصعوبات التي تواجه بلاده، بما في ذلك التعامل مع أزمة نقص الغذاء والعلاقات مع الولايات المتحدة.

وقالت وكالة “الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية” اليوم: إنه مع اختتامه الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال، أقسم كيم رسمياً نيابة عن “اللجنة المركزية” للحزب بأن الحزب سيتجاوز بالتأكيد الصعوبات التي تعترض طريق الثورة, وسيظل مخلصاً للفكرة الثورية حتى النهاية بغض النظر عن الصعوبات الأكثر شدة التي قد تواجهها البلاد في المستقبل.

وكان الزعيم الكوري، ناقش خلال الاجتماع العام للجنة المركزية للحزب الذي استمر 4 أيام، وهو الثالث من نوعه هذا العام، كيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك نقص الغذاء وجهود مكافحة جائحة “كورونا”, كما ناقش سبل التعامل مع الإدارة الأمريكية، قائلاً: يتعين على كوريا الديمقراطية أن تكون مستعدة للحوار والمواجهة، والأهم من ذلك، المواجهة وسط الوضع “سريع التغير” في شبه الجزيرة الكورية.